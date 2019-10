Züricher TactixX mit 20% Rabatt

Wie, TactixX? Die hat doch quasi gerade erst stattgefunden!? Richtig, die Münchner Ausgabe lockte erst im Juli 2019 etwa 650 Affiliates nach München. Hier allerdings geht es um die Schweizer Ausgabe der TactixX im Oktober, die bisher fünf Jahre lang unter dem Namen Schweizer Affiliate-Marketing-Konferenz stattfand. Im Zusammenschluss der beiden Konferenzen bündelt der bisherige Veranstalter adresult AG nun seine Kräfte mit dem TactixX-Veranstalter Oliro. Die Züricher Ausgabe der Konferenz bietet dabei das gewohnt fachkundige Branchen-Know-How und den hohen Wissentransfer, den wir bereits aus München kennen.

Key Facts

etwa 350 TeilnehmerInnen

24.10.2019 in Zürich, 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

für Affiliates, Merchants, Netzwerke und Agenturen

praxisnahe Cases, abwechslungsreiche Diskussionen und zahlreiche Networking-Möglichkeiten

Die Veranstalter für Zürich legen besonderen Wert darauf, mit ihren Vorträgen die Vielfalt des Affiliate-Marketings zu verdeutlichen. So kommen Affiliates, Merchants und SpezialistInnen aus dem Bereich Affiliate-, Performance- und Online Marketing gleichermaßen auf ihre Kosten. Das kleine aber feine Programm der Züricher TactixX kann sich sehen lassen – auf euch warten unter anderem Themen wie „Microsoft AI – Trends for the Media Industry“, „Affiliate Marketing CH & DE: Wie können die beiden Märkte voneinander profitieren?“ und „Wie Data Science den Marketing-ROI verbessern kann“. Dazwischen gibt es natürlich auch genügend Pausen, um euch mit den anderen TeilnehmerInnen zu vernetzten und die Konferenz für euch zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

20% auf eure Tickets

Wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat und ihr euch direkt nach Tickets für die Schweizer Konferenz umschaut, nutzt unbedingt unseren Rabattcode „PROJECTER“ und sichert euch 20% Preisnachlass auf eure Konferenztickets! Wir wünschen euch eine tolle Schweizer TactixX!