Bits & Pretzels Networking Week – 10% Rabatt auf 6 Tage Founder-Power nonstop

Das Bits & Pretzels ist anders als andere Events der Online-Szene und damit hält es auch gar nicht “hinterm Berg”. Die diesjährige Bits & Pretzels Networking Week holt euch aus der ganzen Welt für ganze fünf Tage virtuell nach Bayern – fachgerecht mit Brezeln auf den Tellern und deftiger Münchner Marketing-Power unter der Haube.

Hier die Key Facts:

Wann: So, 27.09.2020, 15:00 (CEST) – Fr, 02.10.2020, 18:00

Wo: online-only

Wer : GründerInnen, Start-Ups und alle mit Unternehmergeist

Größe : limitiert auf 5000 digital Teilnehmende

Was euch erwartet

Kurztrip gefällig? Die Bits & Pretzels Networking Week nimmt euch virtuell mit zu fünf Founder-Hotspots in Europa und der Welt. Darunter: San Francisco, London, Paris, Lissabon und Shanghai. Klingt gut? Ist es auch. Hier werden die neuesten, up-and-coming innovations unter die Lupe genommen und die kreativen Köpfe dahinter beleuchtet.

Das ganze läuft an sechs Tagen jeweils ab dem späten Nachmittag. Warum? Damit ihr euch nicht stresst, sondern nach dem Office bequem einschalten könnt und bereit für frische Ideen seid. Alles findet komplett auf der virtuellen Plattform von Bits & Pretzels statt.

Die Themen der Networking Week

Barack Obama, Richard Branson, Jessica Alba and viele andere inspirierende SpeakerInnen waren schon bei der Bits & Pretzels. Barack Obama? Richtig gehört. Und auch in diesem Jahr hat es sich das Team wieder zur Aufgabe gemacht, World Leaders mit dem Start-Up-Ökosystem zu connecten.

Von GründerInnen für GründerInnen. Deshalb gibt es hier hochwertige Vorträge, aufregende Diskussionen, Start-Up-spezifische Workshops sowie einzigartige Networking-Möglichkeiten, um euch fit für den Gründungs-Bolzplatz zu machen.

Die Speaker

Über 150 an der Zahl, haben die SpeakerInnen der Bits & Pretzels Networking Week 2020 unter anderem sechsminütige Schnell-Briefings und persönliche 1:1-Interviews mit den globalen LeaderInnen genauso im Gepäck wie interaktive Chats mit ihnen über die hauseigene virtuelle Event-Software. Dabei sind unter anderem:

Stewart Butterfield, Co-Founder & CEO Slack

Jan Frodeno, Ironman World Champion

Margit Wennmachers, Operating Partner Andreessen Horowitz

Jeff Clavier, Managing Partner Uncork Capital

Michele Romanow, Co-Founder & President Clearbanc

Joko Winterscheidt, Entertainer & Entrepreneur

Sophia Thomalla, Actress & official brand ambassador Schüttflix

und und und…. – alle weiteren findet ihr auf der Website .

Die Table Captains

Was ist denn ein Table Captain? Die Table Captains sind in der Start-Up-Welt fest verankert, also GründerInnen, JournalistInnen oder VertreterInnen großer Businesses. Sie navigieren euren virtuellen Tisch von 10 Personen sicher durch die Gründungs-Untiefen: Hier profitiert ihr von Praxis-Erfahrungen, greift die neuesten Hacks auf, lasst eure Fragen beantworten, pitcht eure Company das erste Mal unter kritischen Augen und knüpft die richtigen Kontakte, damit euer Business in See stechen kann und zielsicher die nächsten Häfen ansteuert. Und vorher? Entdeckt ihr hier die Table Captains der Networking Week.



Jetzt 10% Rabatt auf eure Tickets sichern!

Ihr seid jetzt so richtig motiviert, das Wachstum eures Startups zu hacken? Dann nichts wie ab zur Anmeldung für die Networking Week, um eine persönliche Einladung und alle Infos zu den Ticketpreisen zu erhalten. Dieser richtet sich danach, ob ihr als GründerInnen, InvestorInnen, Corporate oder Agentur teilnehmt. Seid eine oder einer von 5000 Start-Up-Begeisterten und bringt euer Business auf das nächste Level! Sichert euch über diesen Link 10% Rabatt auf euer Ticket!