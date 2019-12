20 Verklickt & Zugenäht | Online-Kommunikation studieren – Theorie trifft Praxis

Online-Marketing ist schnell, unvorhersehbar, wandlungsfähig und morgen schon nicht mehr das, was es gestern war – eine klassische Branche bei der praktische Erfahrungen Gold wert sind. Dennoch gilt im Online-Marketing wie in anderen Bereichen: ohne Ausbildung ist es schwer in der Materie Fuß zu fassen. Gerade durch die Schnelllebigkeit verlagert sich das Erlangen von Wissen sinnvoller Weise gerne in die Praxis.

Doch es geht auch anders. Das beweist Prof. Dr. Hendrik Send an der Hochschule Anhalt. Dort hat er zusammen mit Daniel Michelis den Masterstudiengang „Online-Kommunikation“ ins Leben gerufen. Ein Studiengang, der es sich zum Ziel genommen hat, die Herausforderungen der Online-Welt zu meistern und Wissen zielgerichtet in die Unternehmen zu tragen. Wir haben zusammen mit Hendrik Send u.a. darüber gesprochen, wie man es schafft einen Studiengang strukturell aufzubauen, dass die Inhalte nicht nach zwei Semestern veraltet sind, wo die Studierenden nach ihrer Ausbildung landen und wo Wissen außerhalb des Hörsaals vermittelt werden kann.

