6 Wins & Fails | Nike & VAAY

Die Coronakrise hat die Welt auf den Kopf gestellt – nichts ist wie es war und alle müssen sich erst mal mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. Die Situation stellt auch die Marketingbranche vor neue Herausforderungen: Wie spricht man die Zielgruppe richtig an? Was ist die angemessene Kampagne in diesen Zeiten?

In Episode #6 unseres Podcast-Formats „Wins & Fails“ stellen euch Max und Michelle zwei Kampagnen vor, die genau in diese Zeiten passen. Dabei macht eine Kampagne vieles richtig, die andere hingegen nicht so wirklich.

Viel Spaß beim Hören!

