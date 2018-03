10 Prozent Rabatt auf die Tickets für Europas größtes Content-Marketing-Event

Mit mehr als 4.000 erwarteten Besuchern gilt die Content-Marketing Conference & Exposition (kurz: CMCX) als Europas größtes Content-Marketing-Event. Am 6. und 7. März 2018 trifft sich die Branche mit Marketingentscheidern internationaler Brands in der Messe München, um den Status quo und die relevanten Trends zu diskutieren. Wir bieten euch die Möglichkeit, eure Tickets für die CMCX 10% günstiger zu erwerben ─ mit unserem Rabattcode, den ihr am Ende des Beitrags findet.

Warum ihr euch die CMCX nicht entgehen lassen solltet

Die relevantesten Content-Marketing-Koryphäen präsentieren ihr Insider Know-how zu Content-Strategien und operationalem Content-Marketing. Qualitativ hochwertige Vorträge von insgesamt 90 Referenten reihen sich zu einem abwechslungsreichen Programm, das viele Optionen zum Networking bietet. Freut euch auf spezielle Tracks zu B2B-Content-Marketing, Native Advertising und den wichtigsten Zukunftstrends. Lauscht brandaktuellen Expertenvorträgen zu Themen wie Storytelling, Leadgenerierung & Inbound-Marketing, Automation und lasst euch von herausragenden Best Practice Cases inspirieren. Die CMCX zeigt euch auf vielfältige Weise, wie ihr eure Kommunikation mit eurer Zielgruppe verbessert.

Zum Rahmenprogramm der CMCX gehört zudem eine einzigartige Content-Marketing-Messe. Zu dieser habt ihr als Konferenzteilnehmer natürlich Zugang, um euch bei den wichtigsten Anbietern über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Durch die Kombination aus hochkarätig besetzter Konferenz und großem Messebereich wird den Teilnehmenden eine umfangreiches Informations- und Austauschgrundlage geboten.

Eure Eintrittskarte – mit Projecter 10% günstiger

Ihr möchtet lernen, wie ihr eure Kommunikation mit eurer Zielgruppe verbessert? Ihr seid an den neuesten Trends der Content-Marketing-Branche interessiert? Dann solltet ihr die CMCX am 6. und 7. März in München auf keinen Fall verpassen! Sichert euch schnellstmöglich eure Tickets. Projecter bietet euch eine exklusive Vergünstigung. Gebt einfach bei der Ticketbestellung den Rabattcode CMCX2018-Projecter10Prozent mit an und schon erhaltet ihr eure Eintrittskarte für das größte und wichtigste Content-Marketing-Event in Europa um 10% günstiger.