50 Euro Rabatt auf Tickets für das Facebook Ads Camp

Am 04.05.2018 startet das Facebook Ads Camp, Europas größte Facebook Advertising Konferenz, in die zweite Runde. Seid dabei, wenn in Vorträgen, Panels und Case Studies von internationalen Facebook Marketing Profis und Newcomer exklusiver Input geteilt wird. Im Hilton Hotel Köln, dem Veranstaltungsort des zweiten Facebook Ads Camps, zeigen 20 Experten einen Tag lang aktuelle Werbestandards des Netzwerks, praxisnahe Vorträge, unveröffentlichte Erfolgsstories und direkt umsetzbare Tipps & Tricks zum Thema Facebook Ads.

Mit auf der Bühne sind Florian Litterst (adsventure.de) und Kai Herzberger (Facebook Director eCommerce DACH). Für internationales Flair sorgt Molly Pittman von Digital Marketer, die mit “Perpetual Traffic” den reichweiten-stärksten Facebook Advertising Podcast in den USA moderiert.

Auf solch einer Veranstaltung dürfen wir natürlich nicht fehlen. Steffen Jecke, Head of Social Media, wird daher als Speaker vertreten sein und zu dem Thema „Battle of the Giants: Facebook Ads vs. Influencer Marketing“ sprechen.

Diesen Tag dürft ihr nicht verpassen? Mit unserem Rabattcode Projecter50 könnt ihr beim Kauf eines Tickets 50 Euro sparen. Der Rabattcode ist sowohl auf die Early-Bird als auch auf die regulären Tickets gültig. Zu den Tickets geht es hier entlang.

Wir wünschen einen inhaltsreichen und spannenden Veranstaltungstag!