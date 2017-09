Affiliate Conference – 20% Rabatt auf den Ticketpreis

Bereits zum siebten Mal geht die Affiliate Conference, die Leitveranstaltung der Affiliate-Branche in Deutschland, an den Start. Am 09. November 2017 heißt es im municon Tagungszentrum in München dann wieder: einen Tag lang geballtes Affiliate-Wissen mit einer Vielzahl von Branchen-Vertretern aus der extrem schnelllebigen und zukunftsträchtigen Affiliate-Welt. Neben dem Wissenstransfer durch die Fachvorträge mit erstklassigen Speakern steht auch ein Intensiv-Workshop für Affiliate-Einsteiger sowie ein Speed-Networking zur besseren Vernetzung der Teilnehmer im Fokus der Konferenz.

Das Programm der diesjährigen Affiliate Conference wurde zudem von einem Fachbeirat zusammengestellt. Dieser hat verschiedene Themenbereiche für die Konferenz herausgearbeitet und je einen Fachexperten pro Themenbereich engagiert, der den Teilnehmern die Inhalte durch seine Erfahrung und sein Know-how bestmöglich vermitteln kann. Hier findet ihr eine Auflistung der Haupthemen der Affiliate Conference:

Affiliate Marketing Trends 2017

Das perfekte Partnerprogramm – Erwartungen eines Affiliates an den Merchant

Zielführende Kommunikation zwischen Affiliates und Merchants

Customer Journey Tracking – Konkrete Umsetzungsempfehlung

Rechtliche Auswirkungen der Cookie-Richtlinie auf das Affiliate-Marketing

Die richtige Gutschein-Strategie für inkrementelle Sales

Die Mobile-Evolution im Affiliate-Marketing – 30% Mobile-Sales

Neue Provisionsmodelle – Der reine CPO als Auslaufmodell?

Werden Chatbots die neuen Umsatztreiber im Affiliate-Marketing?

Affiliate-Akquise von leistungsstarken Partnern

Bei der Programmzusammenstellung wurde besonders darauf geachtet, dass die teilnehmenden Unternehmen durch das erworbenen Wissen zukünftig ihre Umsätze steigern können.

Abschluss der Konferenz stellt wie auch in den vergangenen Jahren eine Podiumsdiskussion zu den Trends im Affiliate-Marketing dar. Dabei diskutieren die verschiedenen Branchen-Vertreter von Advertiser, Affiliate, Agenturen, Private- und Public-Netzwerk kontrovers über die neuesten Entwicklungen und Trends der Affiliate-Branche. Traditionell findet außerdem im Anschluss an die Konferenz ein lockeres Beisammensein in der Airbräu-Tenne am Münchner Flughaben statt.

Die genannten Themenbereiche sprechen euch auf Anhieb an? Ihr seid im Affiliate-Bereich tätig oder habt großes Interesse daran, neu in die Affiliate-Welt einzutauchen? Dann wartet nicht lange und sichert euch ein Ticket für diese etablierte Konferenz der Affiliate-Branche! Dazu haben wir noch ein Special für euch: Mit unserem Rabattcode projecter20 erhaltet ihr euer Ticket 20% günstiger.

Wir wünschen bereits jetzt viel Spaß sowie jede Menge Input und Austausch!