Die Allfacebook Marketing Konferenzen haben sich zu einer etablierten Konferenzreihe rund um die Themen Facebook und Social Media Marketing entwickelt. Mittlerweile wurde das Event 15 Mal durchgeführt und mehr als 6.000 Teilnehmer sind bereits in den Genuss dieser impulsiven Konferenz gekommen. Während im Frühjahr München mit der AFBMC einen Tag lang Anziehungspunkt der Social Media Marketing Branche wurde, steht Selbiges im Herbst in Berlin bevor!

Die Teilnehmer dürfen auf geballtes Wissen zu allen sozialen Kanälen gespannt sein – von Facebook, Instagram und WhatsApp über Snapchat und Twtter bis hin zu YouTube. Dazu werden 30 Speaker vor Ort sein, die mit ihren Keynotes auf einer der drei Bühnen der AFBMC Berlin glänzen werden. Die Konferenz hält dabei Inhalte sowohl für Einsteiger als auch für Experten der Branche bereit. Immer im Fokus ist zudem die Unternehmensperspektive. Egal ob Einzelkämpfer, kleines Unternehmen, Mittelstand oder Großkonzern – auf der AFBMC könnt ihr neue Ideen, Konzepte und Strategien für euer Unternehmen oder eure Kunden mitnehmen. Neben Impulsen aus den Vorträgen besteht für Besucher außerdem die Möglichkeit, zusätzlich am Workshop-Tag teilzunehmen und in Form von intensiven Seminaren weitere Einblicke zu erhalten. Das gesamte Programm der AFBMC sehr ihr hier.

Selbstverständlich nimmt auch der Networking-Part einen großen Anteil der AFMBC ein. Mit welchen Themen beschäftigen sich Mitstreiter und Kollegen der Branche? Ausgiebige Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgen dafür, dass reichlich Gelegenheiten für konstruktive Gespräche bleiben.

Ihr seid im Bereich Social Media Marketing aktiv oder habt vor, euch tiefergehend mit Facebook, Instagram, Twitter und Co. für Unternehmen zu beschäftigen? Dann solltet ihr euch die AFBCM am 08.10.2018 im BCC Berlin nicht entgehen lassen und einen Tag lang in die drei Fokusthemen der Veranstaltung – Community, Content und Conversion – eintauchen.

Mit unserem Rabattcode habt ihr außerdem die Chance, 15 Prozent Rabatt des Ticketpreises zu sparen. Dazu einfach beim Bestellvorgang PROJECTER15 eingeben.

Wir wünschen viel Spaß und jede Menge neuen Social Media Marketing-Input!