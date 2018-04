„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“ – gemäß diesem Ausspruch Henry Fords laden in diesem Jahr drei Veranstalter zu einem gemeinsamen Event! Mit dabei sind die Bewertungsportale BankingCheck sowie eKomi und das Premium Affiliate Netzwerk financeAds. Gemeinsam laden die drei Finanzexperten zur BiS meets OMfinCon am 7. Juni 2018 in Berlin.

BiS steht für den Business and Insurance Summit, der seit 2016 ein Highlight für Experten aus den Vertical Financial Services ist. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen mit hochwertigen Vorträgen, hilfreichen Use Cases und Slots rund um die Finanz- und Versicherungsbranche gemacht. Damit passt der Summit ideal zur Online Marketing Finance Conference (OMfinCon), die 2015 von financeAds gegründet wurde. Die OMfinCon ist eine einmalige Plattform für Advertiser, Publisher und FinTechs, die sich über Branchen-News, Zukunftstrends und Kooperationsangebote austauschen möchten.

In diesem Jahr finden die beiden Konferenzen erstmals gemeinsam statt und bieten Besuchern wertvollen Input rund ums Online Marketing mit dem Fokus auf die Finanz- und FinTech-Branche. Rund 500 Teilnehmer werden dabei sein und vom Fachwissen der acht Speaker profitieren. Zu den Highlights gehören eine Networking Hall, Workshops und interaktive Talkrunden. Natürlich darf auch die Verleihung der BankingCheck & eKomi Awards nicht fehlen!

Ihr seid Teil der Finanz- oder Versicherungsbranche und möchtet die BiS meets OMfinCon am 7. Juni im Festsaal Berlin-Kreuzberg nicht verpassen? Dann sichert euch noch schnell eines der begehrten Early-Bird-Tickets. Diese sind noch bis zum 30. April hier erhältlich. Wir wünschen wertvolle Insights und viel Spaß in Berlin!