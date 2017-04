Alle guten Dinge sind … vier! Denn die Content Marketing Masters startet 2017 bereits in die vierte Runde. Nach den erfolgreichen Konferenzen in den vergangenen drei Jahren lädt die Content Marketing Masters erneut Experten, Neulinge und Interessierte zur Konferenz am 01. Juni 2017 in die Räumlichkeiten der Spreegalerie am Alexanderplatz in Berlin ein.

Die Resonanz der vergangenen Jahre zeigt: Der Bedarf an Content-Marketing-Wissen und Infos zu den neuesten Trends ist hoch. Die Content Marketing Masters bietet eine tolle Plattform, um sich mit Kollegen und Experten über Erfolgsfaktoren, bewährte und neue Strategien sowie Perspektiven im Content Marketing auszutauschen. Auch die diesjährige Location in den Spreehöfen am Alexanderplatz bietet mit ihrem für Berlin typischen Industriecharme bei Snacks & Drinks ideale Networking-Voraussetzungen vor und während der Konferenz. Rund 250 Fachbesucher und Branchenkollegen treffen sich hier für spannende Vorträge und erstklassigen Content.

Ein Programm der Extraklasse

Nach der traditionellen Begrüßung durch Andre Alpar bietet die Konferenz auch dieses Jahr insgesamt rund 16 hochqualitative Vorträge. Erstklassige Speaker werden ihr geballtes Fachwissen in zwei parallelen Tracks sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zum Besten geben. Die diesjährigen Teilnehmer erfahren alles über spannende Themen wie Influencer Marketing oder Social Content und natürlich über viele weitere Themen rund um Content Marketing. Nationale und internationale Speaker wie Tilak Thiagarajan von Henkel, Nicolas Huber von 1&1 sowie Stefan Heidrich von Maybelline New York oder Karsten Köhler von Hubspot sprechen über aktuelle Trends und Entwicklungen im Content Marketing. Interessierte können sich im aktuellen Programm einen Überblick über die Themen der Content Marketing Masters 2017 verschaffen.

Premiere in 2017: Intensivseminare vor der Konferenz

Wem die Konferenz allein nicht genug ist, der wird sicherlich im spannenden Seminarprogramm zur Content Marketing Masters fündig. Ob Content Marketing für B2B oder B2C – hier wird einiges geboten. Sowohl Experten als auch Content-Marketing-Neulinge kommen voll auf ihre Kosten und können in kleinen Gruppen von maximal 25 Teilnehmern ihr Wissen auffrischen.

Jetzt 10 % Rabatt sichern

Der Ticketverkauf für die Content Marketing Masters 2017 ist bereits in vollem Gange. Interessenten können sich im Ticketshop jetzt ihr Ticket sichern. Aufgepasst! Leser des Projecter-Blogs erhalten bei der Ticketbestellung mit dem Code MP-Projecter-10 einen Rabatt von 10 % auf den Ticketpreis.