Mit 10% Rabatt zur Content Marketing Masters 2018

In ein paar Monaten ist es wieder soweit: Am 18. Oktober treffen sich auf der Content Marketing Masters die Kenner der Branche und setzen sich mit brandaktuellen Themen des Content Marketings auseinander! Die Leitkonferenz im Content Marketing findet bereits zum fünften Mal statt. Im H4 Hotel Alexanderplatz heißt es im Oktober dann wieder: In spannenden Fachvorträgen versinken, ein schillerndes Wissensfeuerwerk auf sich wirken lassen und dieses beim anschließenden Networking mit über 250 Fachbesuchern und Branchenkollegen hitzig diskutieren.

Unabhängig davon, ob ihr euch erst seit Kurzem mit dem Thema Content Marketings beschäftigt oder bereits Experte auf dem Gebiet seid – das Programm ist wieder mit einer Vielzahl spannender Slots gefüllt und bietet für jeden Gast die richtigen Inhalte. Teilnehmer der Veranstaltung können dabei unter anderem auf Wissen aus Vorträgen von Content-Experten wie Dr. Martell Beck (BVG), Mirko Lange (Scompler) und Stephan Giesler (Continental) gespannt sein. Somit liefert die Content Marketing Masters eine bunte Mischung aus erstklassigen Fachvorträge und anregenden Case Studies. Die Besucher der Konferenz erwarten außerdem viele weitere Highlights…

Was erwartet euch auf der Content Marketing Masters?

Um 9:00 Uhr beginnt der Konferenztag mit einer Begrüßung durch den Schirmherrn Ingo Kahnt. Danach erhält jeder Besucher die Möglichkeit, circa 15 mitreißende Fachvorträge in zwei parallelen Tracks mitzuerleben und die Experten mit Fragen zu löchern. Und dabei wird man nicht nur von leckeren Speisen und kühlen Drinks begleitet, sondern auch von zahlreichen anderen Gimmicks!

Wer der Überzeugung ist, dass der Bedarf an Content Marketing-Wissen weiterhin hoch ist, sollte sich die Content Marketing Masters nicht entgehen lassen. Die Early-Bird-Phase hat bereits gestartet. Mit unserem Code MP_projecter_10 haben wir eine besondere Überraschung für euch: Mit diesem könnt ihr euch 10% Rabatt auf den Ticketpreis sichern! Dazu einfach beim Bestellvorgang den Code eingeben.

Wir werden natürlich auch wieder vor Ort sein und freuen uns bereits auf euch und eine brillante Content Marketing Masters 2018 mit spannenden Insights, aktuellen Best Practices sowie hilfreichen Tipps und Tricks!