Content World 2017 – 20% Rabatt auf den Ticketpreis

Das Thema Content Marketing ist in aller Munde, die Branche boomt nach wie vor. Die Tatsache, dass hochwertiges Content Marketing der Schlüssel zum Kunden ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch wie überzeugt man wirklich mit Inhalten?

Dieser und weiteren Fragen widmet sich die internationale Content Marketing Konferenz content world. Die Konferenz findet dieses Jahr am 24. und 25. Oktober in Hamburg statt. An beiden Tagen werden Top Marketer, CEOs, CMOs, Agenturen, Verlage, Experten und Querdenker ihr Spitzen-Know-how teilen, fundierte Einblicke in erfolgreiche Techniken und spannende Antworten geben. Ein Überblick der Speaker und ihrer Themen findet ihr vorab bereits hier.

Als weiteres Highlight erwartet euch auf der content world die feierliche Verleihung des Deutschen Content Marketing Preises 2017, der jedes Jahr in den Kategorien Beste B2B-Kampagne, Beste B2C-Kampagne, Beste Small-Budget-Kampagne, Beste Non-Profit-Kampagne sowie in der jährlich variablen Sonderkategorie Beste Multichannel-Kampagne vergeben wird.

Neben dem Programm stehen selbstverständlich Networking und Möglichkeiten zum Austausch über aktuelle Content Marketing-Themen auf dem Programm. Für Inspiration, Lösungen und Trendeinblicke ist somit gesorgt.

Ihr wollt Teil dieser lebendigen Community sein und euch mit Referenten und Diskutanten über die Welt des Content Marketings austauschen? Dann sichert euch ab sofort mit unserem Rabattcode M-CW17-projecter 20% Rabatt auf den Ticketpreis. Hier erhaltet ihr die Tickets zur Veranstaltung.

Wir wünschen bereits jetzt viel Spaß, spannende Gespräche und jede Menge Einblicke in geballtes Content-Wissen!