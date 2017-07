Data Driven Business – 15% Rabatt auf Tickets!

3 Konferenzen, mehr als 60 Referenten und 800 Teilnehmer – die Data Driven Business ist ein Pflichttermin für alle, die mit Online Marketing erfolgreich werden möchten! In diesem Jahr findet das Event am 13. und 14. November in Berlin statt. Besucher dürfen sich auf sechs spannende Tracks freuen, in denen Experten ihr geballtes Wissen weitergeben und Best Practices vorstellen. Die drei Konferenzen beschäftigen sich mit den Themen nachhaltige Customer Journey, Digital Analytics und Online Marketing Strategien für erfolgreiche Unternehmen. Sie sind zusammen oder einzeln buchbar.

Tausende Teilnehmer aus über 40 Ländern haben bislang an Conversion Conferences in den USA und Europa teilgenommen. Jetzt ist es Zeit für eine noch bessere Konferenz mit erweitertem Fokus: Bei der Digital Growth Unleashed geht es nicht mehr nur um Conversion Rate Optimierung, sondern die gesamte Customer Journey! Mit dabei sind internationale Experten wie Julius van de Leer und Purna Virju von Bing Ads.

Der eMetrics Summit ist ist seit elf Jahren ein Muss für alle, die ihre Fähigkeiten in den Feldern Web-Analyse und -Controlling verbessern wollen. Angesichts wachsender Möglichkeiten im Online Marketing wird die Interpretation der Daten auch für erfahrene Marketer immer schwieriger. Der eMetrics Summit vermittelt die richtigen Strategien und Taktiken, um ans Ziel zu kommen.

Als dritte Fachkonferenz darf die Predictive Analytics World 2017 nicht fehlen. Hier versammeln sich Anwender, Entscheider und Experten, die sich über die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte informieren und austauschen.

Auch das Networking mit Experten kommt bei der Data Driven Business nicht zu kurz. Die Abendlounge verspricht interessante Begegnungen mit den Größen der Online Marketing-Branche.

Jetzt 15% Ticket-Rabatt sichern!

Du willst die Data Driven Business auf keinen Fall verpassen? Dann sichere dir jetzt 15% Rabatt auf Tickets mit dem Projecter-Rabattcode. Einfach bei der Anmeldung den Code PROJECTERDDB17 angeben.

Sparfüchse sollten sich schnell für den Ticketkauf entscheiden! Bis zum 7. Juli gibt es einen Super-Frühbucherpreis auf Tickets. Wer sich bis zum 29. September entscheidet, erhält Tickets zum Frühbucherpreis. Wir wünschen allen Teilnehmern spannende Tage in Berlin!