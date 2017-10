Die Google Analytics Konferenz am 9. November – 15% Rabatt auf Tickets

Bereits zum sechsten Mal steht der von Trakken Web Services GmbH veranstaltete Analytics Summit in Hamburg bevor. Die Konferenz ist für Google Analytics User über die Jahre zu einer unverzichtbaren Veranstaltung geworden, um sich über das weltweit innovativste Web Analyse Tool zu informieren.

Der Analytics Summit findet am 09. November 2017 in Curio-Haus in Hamburg statt. Die über 500 Teilnehmer können sich mit 18 Vorträgen und vier Seminaren auf ein umfangreiches Programm freuen. Wie gewohnt bietet euch Projecter einen Rabattcode an, mit dem ihr euer Ticket für den Analytics Summit 15% günstiger erhaltet. Mehr Informationen dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Was euch auf Europas größter Google Analytics Konferenz erwartet

Der Fokus des Analytics Summit liegt auf der Wissensvermittlung und dem Wissensaustausch. Mit Best Practices und anderen nützlichen Informationen referieren Experten über ihre Erfahrungen im Bereich der Digitalen Analyse. Hierbei werden Themen wie Customer Journey, Attribution, Multi-Device-Tracking für Beginner und Profis abgedeckt. Es ist also für jeden etwas dabei!

Ein besonderes Highlight des Analytics Summit ist die Verleihung des Analytics Award. Die Gewinner der im Laufe des Jahres stattfindenden Analytics Challenges treten gegeneinander an: Sie stellen ihre Cases den Teilnehmenden vor, welche im Anschluss über den Gewinner abstimmen können.

Mit Projecter beim Ticketpreis sparen

Ihr nutzt Google Analytics bereits oder möchtet es in Zukunft verwenden und deshalb auf keinen Fall den Analytics Summit in Hamburg verpassen? Projecter bietet euch 15% Rabatt auf den Ticketpreis. Gebt dazu einfach bei der Ticketbestellung den Rabattcode ProjecterRabatt an und erhaltet eurer Ticket zur einzigen Google Analytics Konferenz in Deutschland 15% günstiger.