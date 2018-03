Ein Ticket, zwei Events – Mit Projecter günstiger zu TactixX & NetworkxX

Die TactixX ist das deutsche Top-Event für Affiliates und Merchants. Am 15. Mai ist es wieder so weit: Die Konferenz powered by explido iProspect geht in die zwölfte Runde und bietet ihren Teilnehmern neueste Insights der Branche und Gelegenheiten zum Networking. Mit unserem Rabattcode erhaltet ihr Tickets 20% günstiger – weitere Infos dazu gibt es am Ende dieses Beitrags.

Ein Ticket, zwei Events

Spezialisten aus den Bereichen Affiliate-, Performance und Online-Marketing kommen auf der TactixX auf ihre Kosten: Die Konferenz steht ganz im Zeichen des Wissenstransfers und bietet euch hochwertiges Branchen-Know-how. Besonders Marketing-Entscheider, die mit ihren bisherigen Partnerprogrammen an das Limit ihrer Reichweite stoßen, sollten die TactixX nicht verpassen. Sie erhalten Input zur Steigerung von Suchvolumen und zur Integration von Display-Advertising in digitale Marketingstrategien.

In Vorträgen von hochrangigen Speakern und abwechslungsreichen Diskussionen erfahren die Teilnehmer außerdem, wie sie ihre Marke erfolgreich platzieren, Bedürfnisse wecken und eine userspezifische Wiederansprache und Cross-Marketing-Effekte erzielen können.

Das Besondere an der Konferenz: Euer Ticket ist gleichzeitig Eintrittskarte für die im Anschluss stattfindende Affiliate NetworkxX, die am Abend mehr als 800 Branchenkenner in die Alte Kongresshalle lockt. Die NetworkxX ist das größte Event dieser Art in Deutschland und DIE Gelegenheit, um in zwangloser Atmosphäre Kontakte zu Agenturen, Netzwerken, Affiliates und Merchants zu knüpfen.

Tickets 20% günstiger mit dem Projecter-Rabattcode

Ihr seid Kenner der Affiliate-Branche und möchtet die hochwertigen Vorträge und den Austausch mit Branchengrößen nicht verpassen? Dann solltet ihr so schnell wie möglich eines der begehrten Happy-Bird-Tickets ergattern. Mit unserem Rabattcode erhaltet ihr 20% Rabatt auf Tickets. Gebt dazu bei der Ticketbestellung einfach den Code „Projecter“ an. Wir wünschen euch viel Spaß in München!