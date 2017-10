Professionelle Kommunikation ist ständig im Wandel. Was gestern noch aktuell war, ist heute schon veraltet. Das gilt ganz besonders für Onlinekommunikation und die Nutzung von Social Media. Mit praxisbezogenen Workshops und Einblicken von Experten könnt ihr euch über die aktuellen Trends und Entwicklungen in diesem Bereich bei den Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation informieren.

Die von der SCM (School for Communication and Management) veranstalteten Praxistage finden am 7. und 8. November 2017 in Düsseldorf statt. Wie gewohnt bietet euch Projecter die Möglichkeit, vergünstigt zu dieser Veranstaltung zu fahren. Obendrein verlosen wir ein Ticket! Die Details dazu erfahrt ihr am Ende des Beitrags.

Onlinekommunikation von Profis lernen

Bei den Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation bieten euch Experten renommierter Unternehmen Einblicke in ihre Onlinekommunikation und Kampagnen. Zudem verraten euch erfahrene Social-Media-Profis Tipps rund um Trends, neue Strategien, Instrumente und Methoden. Auf dem Programm stehen Workshops und Keynotes zu Themen wie Influencer Relations, Suchmaschinenoptimierung und digitales Storytelling. Euch bietet sich die Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren und neue Ideen zu sammeln, aus der Praxis der Profis zu lernen sowie euer Kommunikationsnetzwerk auszubauen.

Gewinnspiel: Kostenlos zu den SCM Praxistagen fahren

Haben wir dein Interesse geweckt? Wenn du dich im Bereich Social Media & Onlinekommunikation weiterbilden möchtest, kannst du dir durch Teilnahme an unserem Gewinnspiel dein kostenloses Ticket sichern!

Welcher Programmpunkt der SCM Praxistage interessiert dich am meisten?

Beantworte uns einfach diese Frage im Kommentarfeld und sichere dir damit die Chance auf ein Freiticket. Das Gewinnspiel läuft vom 18.10. bis zum 25.10.2017 um 12 Uhr. Bitte beachte dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Mit Projecter vergünstigt an den SCM Praxistagen teilnehmen

Ihr möchtet an den SCM Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation Anfang November in Düsseldorf teilnehmen? Wir bieten euch einen Rabatt von 10% auf den Ticketpreis! Dazu tragt ihr lediglich im Anmelde- und Bestellformular das Stichwort „Projecter“ im Feld für Anmerkungen ein und schon erhaltet ihr euer Ticket vergünstigt.