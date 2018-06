growth marketing summit 2018

Der growth marketing SUMMIT in Frankfurt geht in die nächste Runde. Am 06.09.2018 ist es wieder soweit: Das Kongresshaus Kap Europa wird für einen Tag ganz im Zeichen effektiver Optimierung stehen. Ab dem Veranstaltungsbeginn um 9 Uhr morgens dürfen Teilnehmer auf zwölf spannende Vorträge weltweit führender Experten aus dem Conversion-Bereich gespannt sein.

In den Vorträgen werden neben geballtem Conversion Know-How und News aus der CRO-Welt handliche Praxistipps sowie Best Practices vermittelt. Unter den Speakern sind auch in diesem Jahr internationale Top-Speaker wie Nathalie Nahai und Michael Aagaard. Special Guest wird in diesem Jahr Speaker und Autor Scott Stratten sein. Neben geballtem Conversion-Wissen aus den Vorträgen bietet die Veranstaltung zudem jede Menge Möglichkeiten, sich mit Conversion-Experten und Gleichgesinnten auszutauschen und dadurch zusätzlich Inspiration sowie neue Business-Kontakte zu erhalten. Somit ist der growth marketing SUMMIT für alle passend, die sich von einer Veranstaltung eine gute Balance aus kompakten Vorträgen und lebhaftem Networking erhoffen.

Abgerundet wird der SUMMIT zudem durch das Rahmenprogramm. Durch den Veranstaltungsort, das Kap Europa, das Catering sowie dem Live-DJ bietet der SUMMIT eine entspannte Atmosphäre, bei der sich die Teilnehmer tiefergehend über die Themen der Veranstaltung austauschen können. Insgesamt dürft ihr also mit einer bunten Mischung aus Wissen, Inspiration und Spaß rechnen! Mit dem Video vom growth marketing SUMMIT aus dem letzten Jahr könnt ihr euch selbst einen Eindruck von der Veranstaltung machen!

Für alle, die die internationalen Experten des diesjährigen growth marketing SUMMITs hautnah erleben, sich von ihren Erfahrungen und Methoden inspirieren lassen möchten und bereit sind, die Welt der Optimierung weiter voranzutreiben, haben wir ein kleines Special:

Mit dem Code GMS-Special-2018 könnt ihr euch 100 Euro Rabatt auf den Ticketpreis sichern!

Wir wünschen bereits jetzt viel Spaß und Inspiration und freuen uns, euch auf dem growth marketing SUMMIT 2018 in Frankfurt zu treffen!