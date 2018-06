ISPO Digitize Summit 2018

Am 28. und 29.06.2018 findet im ICM München der diesjährige ISPO Digitize Summit statt. Diese von der Messe München ausgerichtete Veranstaltung verfolgt das Motto „Die Zukunft neu erfinden. Immer wieder.“ und versteht sich als Plattform rund um die Zukunft der Sportbranche. Während Vertreter des Sektors zusammenkommen, um den Puls der Zeit zu fühlen und die Weichen für die Zukunft zu stellen, werden unter anderem Themen zu Social/Mobile/Web Marketing, Künstliche Intelligenz und Big Data eine Rolle spielen.

Teilnehmer des ISPO Digitize Summits können sich auf spannende Keynotes, Use Cases und Workshops freuen. Unter den Speakern der Keynotes sind in diesem Jahr vielseitige und interessante Persönlichkeiten dabei. Dazu zählen unter anderem der Innovationsexperte Prof. Bernd Thomsen, der Silicon Valley Disruptor Robert Scoble sowie inspirierende Leader wie adidas CSO Roland Auschel. Eine Übersicht aller Speaker findet ihr hier.

Mittels der Workshops am ISPO Digitize Summit wird das Thema der digitalen Transformation noch greifbarer gemacht und die Chance geboten, gemeinsam mit Experten über digitale Zukunftsthemen zu diskutieren. Wir werden ebenfalls mit einem Workshop vertreten sein: In Kooperation mit Jan Erik Kruse, ASICS Digital Community Manager EMEA, wird Katja einen Workshop zu dem Thema „E-Höher, schneller, weiter? Sportfashion-Brands in der digitalen Transformation“ anbieten. Der Workshop führt euch in das Influencer Marketing ein, grenzt dieses vom Konzept des Brand Ambassadors ab und stellt mit der ASICS Frontrunnter Community ein spannendes Praxisbeispiel vor.

Abgerundet wird das Programm des ISPO Digitize Summits außerdem durch One-to-One-Coachings, in denen Teilnehmer des Summits eine persönliche Kurzberatung zu ihren aktuellen digitalen Fragestellungen erhalten können. Die One-to-One Coachings sind ab dieser Woche buchbar.

Sport und Digitales sind deine Themen und du möchtest den diesjährigen ISPO Digitize Summit unbedingt miterleben? Dann haben wir eine kleine Überraschung für dich: Mit ein bisschen Glück kannst du durch unser Gewinnspiel ein Ticket für den ISPO Digitize Summit gewinnen.

Was du machen musst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Lediglich deine Antwort auf folgende Frage unterhalb des Beitrags in das Kommentarfeld schreiben:

Warum willst du unbedingt an dem ISPO Digitize Summit 2018 teilnehmen?

Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis zum 24.06.2018, 12 Uhr, möglich. Bitte beachte dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns, dich auf der ISPO Digitize zu treffen.