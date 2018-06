Mit 10 Prozent Rabatt zur hashtag.business 2018

Zum nun schon vierten Mal findet in diesem Jahr die hashtag.business, eine Konferenz, bei der außergewöhnliches Social Media Marketing im Fokus steht, statt. Bereits in ein paar Wochen, am 29.06.2018, ist es wieder soweit. Die Teilnehmer, die größtenteils aus mittelständischen Unternehmen verschiedener Größenklassen sowie aus Agenturen stammen, werden im 5-Sterne-Hotel Pullman Cologne zusammenkommen und sich über Tipps und Tricks zu den neusten Social Media Ansätzen austauschen.

Wie auch im vergangenen Jahr ist die Agenda der hashtag.business in diesem Jahr mit Vorträgen erfahrener Social Media-Anwender und Experten sowie mit zwei Diskussionsrunden gefüllt. Durch die Vorträge werden Einblicke in Best Practice Cases direkt aus Unternehmen ermöglicht.

Inhaltlich startet der Tag mit dem Thema „Die Kunst digitaler Berührung“ von Karls Katz, einem Vordenker und absoluter Profi der Online-Branche. Im Laufe des Tages wird es zudem viel um das Thema Bewegtbild gehen, so steht auf der Agenda unter anderem ein Vortrag vom YouTube-Experten Christoph Burseg über YouTube-Strategien, die wirklich funktionieren, auch wird Bianca Bauer von Microsoft Deutschland über Bewegtbild im Social Media Marketing von Microsoft Deutschland sprechen. Durch die bunte Mischung an Speakern werden die Teilnehmer der Konferenz Social Media Input aus verschiedenen organisatorischen Perspektiven erhalten. Zudem wird die hashtag.business in diesem Jahr mit einem DSGVO-Special zum Thema „Social Media Recht Update 2018“ schließen. Eine Übersicht aller Speaker findet ihr hier.

Wer Lust bekommen hat, Teil der vierten hashtag.business zu werden (und damit Teil des Versuchs, mit der längsten Selfiestange der Welt den aktuellen Weltrekord von 18 Metern zu brechen), kann sich ab sofort mit unserem Rabattcode 10 Prozent Nachlass auf den Ticketpreis sichern. Dazu einfach beim Bestellvorgang den Rabattcode projecter10 verwenden.

Wir freuen uns, euch auf der hashtag.business 2018 zu treffen und uns mit euch über die aktuellen Trends und Entwicklung im Social Media Bereich auszutauschen.