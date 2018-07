Mit 15 Prozent Rabatt zum Analytics Summit 2018

Am 07. November 2018 ist im Curiohaus in Hamburg der Analytics Summit 2018 angesetzt. Der Summit findet bereits zum 7. Mal in Folge statt und ist die größte Google Analytics Konferenz in Europa − sie gilt damit als Pflichtveranstaltung für alle Google Analytics User.

Quelle: Bild vom Veranstalter

Wie auch im vergangenen Jahr können Teilnehmer des Summits mit geballtem Know-How von Google Analytics Experten aus Unternehmen und Organisationen wie Zalando, Hilti, Unicef und Lidl rechnen. Wer darüber hinaus in einem der insgesamt 15 Vorträgen spannende Insights und Best Practices mit den Besuchern der Konferenz teilen wird, zeigt die Übersicht der diesjährigen Speaker.

Ein weiteres Highlight des Summits stellt außerdem das Finale der Analytics Hack Challenge dar, in dem die Analytics Challenge Kandidaten, die sich zuvor auf den Analytics Insights Events in Berlin, München, Köln und Hamburg qualifiziert haben, gegeneinander antreten werden. Neben Fachwissen aus Vorträgen bietet der Analytics Summit darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern der Veranstaltung ganz nach dem Motto „Von Usern für User“ auszutauschen und das jeweilige Analytics-Wissen zusätzlich zu vertiefen. Durch das vor Ort eingerichtete HelpDesk, das den ganzen Tag für alle Google Analytics Fragen geöffnet ist, können Teilnehmer des Veranstalters zudem individuelle Termine mit Google Analytics Mitarbeitern vereinbaren.

Quelle: Bild vom Veranstalter

Abgerundet wird die Konferenz schließlich durch ein abendliches Get Together bei Live Musik, Unterhaltung und professionellem Catering. Die entspannte Atmosphäre lädt dazu ein, die über den Tag gewonnenen Erkenntnisse wirken und einen eindrucksvollen Tag ausklingen zu lassen. Impressionen des Analytics Summit der vergangenen Jahre werden auf der Veranstaltungs-Website präsentiert.

Ihr möchtet den Analytics Summit mit hohem Praxisbezug auf keinen Fall verpassen? Dann haben wir ein kleines Special für euch! Mit unserem Rabattcode ProjecterRabatt könnt ihr bei der Buchung eines Konferenztickets 15 Prozent Rabatt sparen.

Wir werden ebenfalls vor Ort sein und freuen uns eine tolle Kombination aus Technik, Fachwissen und Austausch mit euch!