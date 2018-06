Am 13. und 14. November ist es wieder soweit: In Berlin findet die Data Driven Business statt. Das Besondere an der Konferenz ist, dass sie sich aus drei Konferenzen – der Digital Growth Unleashed, der Marketing Evolution Experience und der Predictive Analytics World – zusammensetzt. Durch den Data Driven Pass können Besucher an allen Konferenzen sowie an der gemeinsamen Ausstellung teilnehmen. Sie wählen aus einem vielfältigen Angebot und verschiedenen Sessions, die von nationalen und internationalen Speakern auf sieben verschiedenen Bühnen gestaltet werden. Die Konferenz bietet sich somit für alle an, die geballtes Wissen zu den Themen Online Marketing Analytics und Controlling sowie zur Optimierung der Customer Journey und dem Einsatz von Predictive Analytics erhalten wollen.

Wie auch im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal mehr als 800 Teilnehmern und 110 Referenten erwartet. Neben Inspiration durch Keynotes steht bei der Data Driven Business die Umsetzbarkeit der Inhalte klar im Fokus, so dass Teilnehmern praxisnahe Taktiken zu spezifischen Themen mit hochtechnischem Fokus sowie konkrete Learnings und frische Impulse geboten werden. Ziel der Data Driven Business ist es somit, Unternehmen Wissen zu nachhaltiger CRO, Digital Analytics und Online Marketing Strategien zu vermitteln.

Die Abendveranstaltung bietet darüber hinaus die Möglichkeit, sich im Anschluss der Konferenz mit Besuchern über die Themen auszutauschen.

Früh sein lohnt sich!

Wer Interesse an der Data Driven Business bekommen hat, sollte nicht lange warten – denn bis zum 06. Juli 2018 werden die Tickets zu Superfrühbucher-Konditionen angeboten. Und das Beste: Wir haben einen Projecter-Rabattcode für euch, mit dem ihr 15 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis erhaltet. Dazu einfach bei der Anmeldung den Code PROJECTER15 eingeben.

Nichts wie los zum neuen Online Marketing & Analytics Wissen!