Mit 50 EUR Rabatt zum Amazon SellerDay

Der Branchenriese Amazon ist ohne Frage eine der führenden Plattformen für den Verkauf der Produkte zahlloser Online-Händler und Hersteller. Wer im Wettbewerb um die Kunden konkurrenzfähig werden und bleiben möchte, für den sollte die immer neue Ausschöpfung aller Möglichkeiten an oberster Stelle stehen. Über sein Netzwerk und Weiterbildungsforum E-Commerce Campus veranstaltet deshalb der Händlerbund, Europas größter Onlinehandelsverband, regelmäßig Konferenzen für Online-Händler und E-Commerce-Interessierte. Nach dem eBay SellerDay und dem Marketplace Day veranstaltet das Netzwerk nun bereits die dritte Veranstaltung dieser Art: Am 26.10.2018 findet der Amazon SellerDay in Leipzig statt. Hier werden von 9 bis 19 Uhr mit euch gemeinsam bis zu 200 Teilnehmer im einmaligen Ambiente des Historischen Stadtbads Leipzig an spannenden Expertenpanels, Einzelgesprächen und Vorträgen teilnehmen.

Der Amazon SellerDay, der gemeinsam mit ​eCommerce Rockstar Michael Atug veranstaltet wird, richtet sich dabei sowohl an Amazon-Neulinge als auch E-Commerce-Experten. So gibt es zum Beispiel eine Beginner- und eine Experten-Area, um all eure spezifischen Fragen beantworten zu können. Hier könnt ihr euch dann auch einen umfassenden Überblick über Optimierungsmöglichkeiten eures Amazon-Shops machen. In der Speaker Corner gibt es zudem Live-Checks mit Michael Frontzek und ihr lernt, wie ihr mit Amazon Ads noch optimaler Umsatz generieren könnt. Die vielen anderen Programmpunkte könnt ihr hier noch einmal separat einsehen.

Ihr wollt diese Chance nicht verpassen? Dann streicht euch den 26.10.2018 in eurem Kalender an und seid dabei! Mit dem Rabattcode Projecter50 könnt ihr dabei sogar noch 50 EUR sparen. Alles was ihr dazu tun müsst, ist den Code bei eurem Bestellvorgang einzugeben. Wir wünschen euch viel Spaß auf dem Amazon SellerDay 2018!