Mit Freiticket zum e-Commerce Day am 25.05.2018 in Köln

Am 25.05.2018 findet von 9 bis 18 Uhr in Köln der e-Commerce Day, die Fachmesse für den Online-Handel, statt. Seit seiner Erstauflage im Jahr 2010 hat sich der e-Commerce Day von einem reinen Branchentreffen zu einer der größten Fachmessen des Online-Handels entwickelt.

Um euch einen Eindruck von diesem Event zu verschaffen, könnt ihr euch den Rückblick des letztens Jahres, inklusive Video und Speaker-Reden, ansehen. Die Messe ist mit 100 namenhaften Ausstellern und über 30 spannenden Fachbeiträgen interessant für alle, die Einblicke in die neusten Trends der e-Commerce-Szene gewinnen möchten. Zu den Ausstellern zählen in diesem Jahr namhafte Unternehmen wie DHL, Klarna, Tradebyte, Barmenia, Icecat und Trusted Shop. Eine Gesamtübersicht der Aussteller findet ihr hier. Außerdem könnt ihr euch auf den Tech-Investor Frank Thelen sowie weitere Referenten von real.de, About You, Google und idealo freuen.

Dank Catering und organisierter After Show Party sorgt der Veranstalter außerdem für perfekte Networking-Voraussetzungen unter den jährlich über 1.500 eintreffenden Besuchern. Nicht außer Acht gelassen werden sollte außerdem die Location der Veranstaltung, das Kölner RheinEnergieSTADION. Abgerundet wird die Veranstaltung zudem durch das Rahmenprogramm, zu dem neben einer Stadionführung eine Foto-Booth-Station und viele weitere Aktionen zählen.

Ihr habt beim Lesen dieser Zeilen Lust auf den e-Commerce Day bekommen? Dann aufgepasst! Wir haben ein Freiticket zu verlosen. Was ihr machen müsst, um eine Chance auf dieses heiß begehrte Ticket zu haben? Lediglich im Kommentarfeld unter diesem Beitrag folgende Frage beantworten:

Was lässt dein Online-Handel-Herz höher schlagen?

Bis zum 20.05.2018, 12:00 Uhr, könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Bitte beachtet dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen viel Erfolg!