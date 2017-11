Mit Projecter 15% günstigere Tickets für die SMX erwerben

Am 20. und 21. März 2018 öffnet München zwei Tage lang seine Pforten für mehr als 1600 Online Marketers aus aller Welt: Die SMX München steht bevor. Mit Projecter fahrt ihr vergünstigt zu der Konferenz – alle Informationen dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Umfangreiches Programm bietet tiefe Einblicke

Mehr als 80 Referenten werden zu zehn Thementracks ihr Expertenwissen mit euch teilen und euch umsetzbare Tipps und Tricks verraten. Der Themenfokus der Konferenz liegt ganz klar auf SEO und SEA. Aufgrund der steigenden Bedeutung der mobilen Internetnutzung sind alle bedeutsamen Aspekte dazu ebenfalls im gesamten Programm der SMX verteilt.

Ein ganz neues Angebot auf der SMX sind die Deep Dive Sessions. Werdet einer von jeweils 15 Teilnehmenden, die sich innerhalb dieser Sessions mit Workshop-Charakter intensiv mit einem Thema auseinandersetzen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Abendprogramm und Preisverleihung

Doch nicht nur tagsüber könnt ihr euch auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. An den Abenden habt ihr Gelegenheit zum Networking und Austausch mit interessanten Persönlichkeiten der Branche. Am ersten Abend der SMX wird zudem der Deutsche Suchmarketingpreis verliehen. In den Hauptkategorien SEO, SEA und Onlinemarketing Persönlichkeiten werden die effektivsten, innovativsten, kreativsten Tools, Kampagnen, Agenturen mit der renommierten Auszeichnung geehrt. Einreichungen sind bis zum 1.12.2017 möglich.

Ihr möchtet zur SMX nach München fahren?

Die führende Konferenz zum Thema SEO, SEA und Online Marketing solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Noch bis zum 19. Januar 2018 läuft die Early-Bird Phase, in der ihr die Tickets günstiger erhaltet. Projecter bietet euch zusätzlich 15% Rabatt auf den Ticketpreis!

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei der Bestellung den Rabattcode: PROJECTERSMX anzugeben.