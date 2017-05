Mit Projecter günstiger auf die AllFacebook Marketing Conference Berlin 2017

Getreu dem Motto „Von Experten für Experten“ trifft sich die Social Media Marketing Szene am 5. Oktober in Berlin. Auf vier Bühnen bieten über 30 Speaker den weit über 600 Teilnehmern ein facettenreiches Programm. Mit Projecter könnt ihr günstiger an der AllFacebook Marketing Conference teilnehmen.

Wir leben und lieben Social Media

Auf den Konferenzen von AllFacebook geht es um die besten Strategien für ein innovatives Facebook Marketing. Neue Plattformen, neuartige Konzepte, konkrete Erfolgsmeldungen und vieles mehr stehen auf dem Programm. Mit 14 Konferenzen und über 5.000 Teilnehmern ist die AllFacebook Konferenz die erfolgreichste Veranstaltung zum Thema Facebook & Social Media Marketing im deutschsprachigen Raum.

Für einen Tag wird das BCC Berlin am Alexanderplatz zum zentralen Ort für Social Media Marketing. Auf mehreren Bühnen und langen Pausen fürs Networking treffen Mitstreiter aus der Branche zusammen. Wir freuen uns bereits aufs Wiedersehen und neue Kontakte. Natürlich ist Projecter auch wieder mit Speakern vertreten. Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Monaten.

Projecter Rabattcode und Super Early Bird Tickets

Ihr wollt bei der AllFacebook Conference in Berlin Anfang Oktober dabei sein? Dann könnt ihr mit dem Projecter Rabattcode 15% sparen. Gebt einfach bei eurer Ticketbestellung den Rabattcode PROJECTERAFBMC an und schon erhaltet ihr den günstigeren Preis. Bis zum 26. Mai könnt ihr euch zudem die Super Early Bird Preise sichern. Also schnell zuschlagen! Wir freuen uns, euch bei der AllFacebook Conference zu treffen.