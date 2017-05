Mit Projecter günstiger zur OTMR in Leipzig

Mehr Barcamp als Konferenz und immer eine Reise wert – die OTMR findet dieses Jahr zum vierten Mal statt und wartet wieder mit einem spannenden Programm auf. Experten aus Marketing, IT und Recht kommen am 9. Juni in Leipzig zusammen, um sich über aktuelle Trends und Entwicklungen auszutauschen. Der Fokus liegt auf Themen, die disziplinübergreifend interessant sind.

Digital Leadership, Broken Web und mehr

OTMR steht für „Online Technologie & Marketing trifft Recht“. Genau dieses „Treffen der Branchen“ macht den Reiz der OTMR aus. Der Großteil der Programmpunkte wird nach dem Barcamp-Prinzip bestimmt: Am Veranstaltungstag werden die Sessionsthemen vorgestellt. Alle Teilnehmenden stimmen anschließend darüber ab, welche Themen behandelt werden. Im letzten Jahr ging es um Arbeit 4.0, Künstliche Intelligenz, Smart City, Facebook- und Affiliate-Marketing und die ein oder andere rechtliche Fragestellung.

Erste Programmpunkte findet ihr bereits auf der OTMR-Website. Eröffnet wird der Tag von Leila Summa. Die Geschäftsführerin der Xing Marketing Solutions GmbH hält dieses Jahr die Keynote zum Thema „Digital Leadership – der Wolf im Schafspelz?“. Darüber hinaus wird es spannende Sessions mit Markus Beckedahl, dem Chefredakteur von netzpolitik.org, und Deutschlands bekanntestem Cyberpolizisten Thomas-Gabriel Günther zum Thema „Broken Web“ geben. Natürlich ist auch Projecter wieder mit dabei. Unser Head of Affiliate und Analytics Spezialist Stefan spricht über das Thema: Google Tag Manager im Zusammenspiel mit Google Analytics. Welche weiteren Vorträge euch erwarten, könnt ihr vorab hier lesen.

Half-Price-Tickets gewinnen

Mit Projecter kommt ihr günstiger zur OTMR. Wir verlosen drei Half-Price-Tickets zu jeweils 68,00 EUR. Schreibt uns einfach in die Kommentare, warum ihr gern zur OTMR möchtet! Bis zum 2. Juni könnt ihr mitmachen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Wir sind gespannt auf originelle Kommentare und freuen uns, euch in Leipzig zu treffen.