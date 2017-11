Im Bereich Content Marketing führt kein Weg an ihr vorbei: Zum zweiten Mal bietet euch die CONTENTIXX am 27. und 28. Februar 2018 im Berliner Hotel Müggelsee geballte Content Marketing Power! Aktuell läuft noch die Early-Bird-Phase, sodass ihr eure Tickets bis zum 31.12.2017 günstiger erwerben könnt. Außerdem bietet euch Projecter einen Rabatt von 15% auf den Ticketpreis! Die Details dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Was erwartet euch auf der CONTENTIXX?

Das Konzept der Content Marketing Konferenz für Insider ist simpel und zugleich genial: Die besten Referenten der Content Marketing-Branche vermitteln ihr Wissen und beantworten anschließend eure Fragen. In über 60 Workshops und Networking-Sessions stehen die heißesten Content Marketing-Cases und die besten Experten-Insights nationaler und internationaler Brands im Fokus. Euch werden innovative Ideen und die neusten Trends für Content Planung, Content Creation und Content Seeding vorgestellt, doch auch das Netzwerken mit Gleichgesinnten der Branche wird in dem umfangreichen Programm nicht zu kurz kommen.

Mit Projecter vergünstigt zur CONTENTIXX fahren und Teil der Content Marketing Community werden!

Ihr möchtet euch diese Mischung aus familiärer Atmosphäre und Fachwissen nicht entgehen lassen? Die Early-Bird-Phase läuft noch bis zum 31.12.2017.

Zusätzlich bieten wir unseren Lesern 15% Rabatt auf den Ticketpreis! Dazu müsst ihr lediglich bei der Ticketbestellung den Rabattcode CT-15-projecter angeben und schon erhaltet ihr euer Ticket zur großen Insider-Konferenz 15% günstiger.