Nachdem die AllInfluencer Marketing Konferenz (AIMC) im März diesen Jahres mit großem Erfolg ihr Debüt gefeiert hat, wird sie im kommenden Jahr erneut Anziehungspunkt für Online Marketing Experten. Die AIMC findet direkt im Anschluss an die AllFacebook Marketing Conference (AFBMC) am 21. März 2018 in der ICM München statt. Aktuell läuft noch die Early-Bird-Phase, sodass ihr bis zum 26.01.2018 eure Tickets günstiger erwerben könnt. Obendrein bietet euch Projecter einen Rabatt von 15% auf den Ticketpreis! Die Details dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Was erwartet euch auf der AIMC?

Influencer Marketing – selten wurde eine neue Marketing Disziplin so kontrovers diskutiert. Super effektiv, gehypt oder tief in der legalen Grauzone – die Bandbreite der Meinungen ist groß. Höchste Zeit, dass ihr euch fundiertes Wissen einholt. Jenseits der bekannten – aber nicht unbedingt replizierbaren – Kampagnen liegt der Fokus hier auf den Strategien und Taktiken, die ihr benötigt, um Influencer Marketing für euer Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Holt euch den entscheidenden Input und das Know-how von Experten, Agenten & Influencern selbst! Zusammen mit einem hochkarätigen Fachbeirat stellt Michael Praetorius ein Programm zusammen, das die wichtigsten und aktuellsten Trends, Tools, Möglichkeiten und Risiken aufzeigt.

Ihr wollt die zweite AIMC nicht verpassen?

Sichert euch zeitnah eure Tickets. Die Early-Bird-Phase läuft noch bis zum 26. Januar 2018. Projecter bietet euch die Möglichkeit, vergünstigt an der Konferenz teilzunehmen. Gebt bei eurer Ticketbestellung den Rabattcode: PROJECTERAIMC ein, und spart 15% des Ticketpreises!

Wir freuen uns auf ein interessantes Event mit spannendem Input!