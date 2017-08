NEOCOM 2017 – 20% Rabatt auf den Ticketpreis!

Am 11. und 12. Oktober steht Düsseldorf ganz im Zeichen der diesjährigen NEOCOM, dem Event für die Digital Commerce Branche. Im Areal Böhler, dem Veranstaltungsort der NEOCOM, treffen Interessierte der digitalen Branche aufeinander und haben die Möglichkeit, sich über neueste Themen der Branche auszutauschen. An den zwei Kongress- und Messetage der Veranstaltung werden Best Cases und Out-of -the-box-Themen geboten. Zudem können sich die Besucher auf hochkarätige Referenten, wie den Autor und Blogger Sascha Lobo, freuen.

Ein Highlight der Veranstaltung ist die NEOCOM Night. Diese findet am ersten Abend des Kongresstags statt, gibt der Veranstaltung den gewissen Glamour-Faktor und rundet darüber hinaus das spektakuläre Programm der NEOCOM 2017 perfekt ab.

Das Motto der Veranstaltung ist dabei: Wer Visionär, Revolutionär oder Pionier im Digital Commerce sein möchte, sollte stets auf dem neuesten Stand sein, in regelmäßigen Abständen sein Business auf die inneren Werte prüfen und über den Business-Tellerrand schauen.

Das seht ihr genauso und möchtet daher Teil der Veranstaltung sein? Dann sichert euch jetzt mit unserem Rabattcode M-NEO17-projecter 20% Rabatt auch den Ticketpreis. Hier kommt ihr zur Ticketbuchung.

Wir wünschen viel Spaß und spannenden Input bei der diesjährigen NEOCOM!