OMCap 2017 – Jetzt 10% auf den Ticketpreis sichern

Im Herbst ist es wieder soweit: Am 18. und 19. Oktober findet bereits zum achten Mal die OMCap – Berlins größte Fachkonferenz inklusive Seminare für Online-Marketing – statt. Das Motto in diesem Jahr: „Was kommt, was bleibt und wie lassen sich die aktuellen Trends und Entwicklungen im Online Marketing praktisch umsetzen“.

Mit vielen spannenden Sessions und Fachdiskussionen lädt die OMCap ein, neue Erkenntnisse im Bereich des Online Marketings zu gewinnen und vorhandenes Wissen zu hinterfragen. Die beiden Veranstaltungstage folgen einem unterschiedlichen Aufbau.

Am ersten Tag erwarten euch vier exklusive Intensivseminare, die auf jeweils vier Stunden angesetzt sind und Inhalte zu den Themen Content Marketing, On Page-SEO, Off Page-SEO und Adwords bereithalten. Sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene werden bei dem Seminarangebot fündig. Schnell sein lohnt sich – die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen limitiert.

Am zweiten Tag folgt der Konferenzteil. In spannenden Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen mit nationalen wie internationalen Top-Speakern erhaltet ihr geballtes Fachwissen zu Online Marketing Themen. Mit dabei ist unter anderem unser Head of Social Media, Steffen Jecke, der zu dem Thema „Influencer Marketing vs. Facebooks Ads“ sprechen wird. Die Konferenz findet in zwei parallellaufenden Tracks statt. Best Practice und technische Kniffe im Online Marketing sind garantiert.

Am zweiten Tag schließt die Konferenz außerdem ab 18.30 Uhr mit einem lockeren Get-Together ab. In der entspannten Location, den Spreewerkstätten Berlin, tauschen sich die Teilnehmer bei Drinks und angenehmer Atmosphäre mit Gleichgesinnten der Branche aus.

Das klingt nach einer Veranstaltung ganz in eurem Sinne? Dann sichert euch jetzt mit unserem Rabattcode MP-Projecter-10 10% Vergünstigung auf den Ticketpreis.

Wir wünschen euch viel Spaß und spannende Insights auf der diesjährigen OMCap!