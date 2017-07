OMK Lüneburg – 10% Rabatt mit dem Projecter-Rabattcode

„Wissenschaft trifft Wirtschaft“ – gibt es einen besseren Ort für eine Konferenz mit diesem Motto als die Leuphana Universität Lüneburg? Nein, finden die Veranstalter Leuphana und web-netz. Sie laden am 28. September 2017 zum sechsten Mal zur Online Marketing Konferenz (OMK) auf den Campus in Lüneburg.

Die Organisatoren konnten in diesem Jahr 20 Speaker gewinnen, die jeweils in 30-minütigen Slots von ihren Erfahrungen berichten werden. Dem Motto entsprechend sind Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft dabei. Die Keynote hält Prof. Dr. Gerrit Heinemann, einer der führenden E-Commerce-Forscher und Handelsexperten im deutschsprachigen Raum. Er referiert zum Thema „Digitale Disruption versus digitale Transformation – die Mythen des E-Commerce“. Einblicke in ihre Arbeit geben auch David Görges, Leiter der Abteilung Neue Medien/CRM beim Bundesligaverein Borussia Dortmund, und Prof. Dr. Nadia Abou Nabout, die an der Wirtschaftsuniversität Wien lehrt.

Um eine spannende Mischung aus Wissenschaft und Wirtschaft zu gewährleisten, wählen die Veranstalter ihr Programm sorgsam aus. Gekaufte Slots sind tabu, denn die OMK versteht sich als eine reine Non-Profit-Veranstaltung. Mit dem Erlös der Konferenz wird ein Nachwuchs-Projekt für Studierende an der Leuphana Universität unterstützt – wenn das kein sympathisches Konzept ist?

Ihr möchtet die OMK in Lüneburg nicht verpassen? Dann solltet ihr euch rechtzeitig Tickets sichern! Sparfüchse aufgepasst: Mit dem Projecter-Rabattcode Projecter-OMK2017 erhaltet ihr 10% Rabatt auf Tickets! Gebt den Code einfach beim Ticketkauf an und profitiert von einem besonders günstigen Preis.

Wir wünschen spannende Talks und Insights auf der OMK 2017!