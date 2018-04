OTMR 2018 – 1 Freiticket gewinnen

Am 01. Juni 2018 findet in unserer Herzensstadt Leipzig die OTMR – Online Technologien & Marketing trifft Recht – statt. Die Veranstaltung ist Konferenz und Barcamp zugleich. Den Barcamp-Charakter erhält die Veranstaltung durch die Abstimmung der Sessionthemen zu Beginn des Veranstaltungstags. Mit der Keynote und den fest eingeplante Sessions, die die OTMR bereithält, wird sie gleichzeitig zu einer Konferenz. Eine Übersicht über die fest eingeplanten Sessions findet ihr hier. Ebenso verrät die Veranstaltungsseite, mit welchen Teilnehmern ihr in diesem Jahr rechnen könnt. Katja von der Burg, Steffen Jecke und Nico Erpel werden dieses Jahr ebenfalls vor Ort sein und das Projecter-Team vertreten!

Über den inhaltlichen Input hinaus haben die Teilnehmer der Veranstaltung die Möglichkeit, sich bei einem Get-together sowie einem Ausklang im Operncafé Leipzig über die Themen der Veranstaltung tiefergehend auszutauschen und sich zu vernetzen. Eindrücke aus dem vergangenen Jahr könnt ihr hier erhaschen.

Ihr wollt dabei sein, wenn an der OTMR 2018 Experten aus Marketing, IT und Recht zusammenkommen und sich über ihre Erfahrungen, Entwicklungen, Tools und Best Practices austauschen? Dann nutzt die Chance, nehmt an unserem Gewinnspiel teil und sichert euch ein Freiticket. Dazu müsst ihr lediglich eine Antwort auf folgende Frage in das Kommentarfeld posten: Warum willst du an der OTMR 2018 teilnehmen? Eure Antwort könnt ihr bis zum 05.05.2018, 12 Uhr, absenden. Bitte beachtet dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen viel Erfolg beim Gewinnspiel & freuen uns, euch auf der OTMR zu treffen!