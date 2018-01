Markiert euch den 21. und 22. Februar 2018 schon einmal rot im Kalender, denn an besagtem Datum wird die PPC Masters in Berlin stattfinden. Die einzigartige SEA-Konferenz solltet ihr auf keinen Fall verpassen – bei uns könnt ihr euch deshalb 10% Rabatt auf eure Konferenztickets sichern! Den Rabattcode dazu findet ihr am Ende des Beitrags.

Was erwartet euch auf der PPC Masters?

Die PPC Masters ist der ideale Treffpunkt für Online Marketer mit einem Advanced und Expert Level, die sich täglich mit dem Einkauf großer Klick-Volumen auf Plattformen wie Google und Facebook beschäftigen. Fachliche Expertise und Know-How rund um die Themen „Pay per Click“, SEA und Adwords. Neben vertiefenden Sessions werden euch neue Tools und Ansätze präsentiert. Ein hoher Aktualitätsbezug ist bei den Vorträgen natürlich selbstverständlich. Auch weniger erfahrene Online Marketer kommen bei der PPC Masters auf ihre Kosten und ergattern hilfreiche Insights und Tipps für ihren Arbeitsalltag. Kurzum: Ein unverzichtbares Event für alle, die mit Klicks handeln.

Im Rahmen der PPC Masters 2018 habt ihr außerdem erstmalig die Möglichkeit, neben der eigentlichen Konferenz am 22. Februar euch bereits am Vortag in 4 halbtägigen Intensivseminaren weiterzubilden. Egal ob PPC-Neuling oder Experte – im Programm für den 21. Februar findet sich für jeden ein passendes Seminar zum Eintauchen in die Tiefen des Paid Advertising.

Ihr wollt die einzigartige SEA-Konferenz nicht verpassen?

Dann sichert euch schnellstmöglich euer Ticket für das bereits zum fünften Mal stattfindende Event! Wie gewohnt kann euch Projecter einen Rabatt anbieten, mit dem ihr beim Kauf 10% vom Ticketpreis sparen könnt. Gebt dazu beim Bestellvorgang einfach den Rabattcode MP-ProjecT_10 an und schon seid ihr vergünstigt dabei.

Wir freuen uns schon sehr auf das Event!