Carolin unterstützt seit Dezember 2016 das Projecter Team als Werkstudentin. Was es bei ihr mit der Kombi „Ohio & Leipzig“ auf sich hat und vieles mehr, verrät sie im traditionellen hautnah-Interview mit Ines.

Ines: Hallo Carolin, du bist seit einigen Wochen als Werkstudentin bei Projecter. Wie ist dein erster Eindruck von deinen Kollegen, vom Büro und von deinen ersten Arbeitsaufgaben?

Carolin: Hallo Ines, mein erster Eindruck ist super. Die Kollegen haben mich nett aufgenommen und ich finde die Räumlichkeiten wirklich sehr modern und angenehm. Und das Beste daran ist, dass das Projecter-Büro mitten in der Innenstadt liegt und nur zwei Minuten von der Uni entfernt ist – ideal für uns Werkstudenten. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig und ich habe schon Einiges gelernt. Es macht also jeden Tag wieder Spaß ins Büro zu kommen. 😊

Ines: Das hört sich doch super an. Welche Aufgabengebiete hast du denn übernommen?

Carolin: Im Gegensatz zu manchen anderen Werkstudenten, die für ein oder zwei Kanäle speziell eingesetzt sind, bin ich ein sogenannter „Springer“. Ich übernehme da Aufgaben, wo ich gerade gebraucht werde. Die meisten meiner Aufgaben fallen dann aber doch in die Bereiche Social Media und Suchmaschinenmarketing. Hier macht es mir nämlich besonders Spaß, kleine Anzeigen zu texten oder bei Instagram kreativ zu werden.

Ines: Du studierst Global Mass Communication, erzähl uns doch mal etwas über diese Studienrichtung.

Carolin: Ja, richtig. Global Mass Communication ist ein relativ neuer Studiengang der Universität Leipzig. Das Besondere an diesem Master ist, dass die Studierenden zwei Abschlüsse erhalten. Einen deutschen Abschluss in Mass Communication und einen amerikanischen Abschluss in Journalismus. Das erste Jahr studieren wir in Leipzig und für den zweiten Teil unseres Studiums geht es dann an die Ohio University. Für das Semester dort werden wir außerdem mit einem Stipendium gefördert. Das Schöne an dem Studiengang ist seine internationale Ausrichtung und der Austausch mit internationalen Studierenden. Denn genauso wie wir in die USA gehen, kommen auch immer amerikanische Studierende zu uns.

Ines: Spannende Sache! Du studierst seit 2016 in Leipzig, was hast du vorher gemacht?

Carolin: Ich komme ursprünglich aus Augsburg in Bayern. Dort habe ich auch noch meinen Bachelor in Medien und Kommunikation gemacht. Nach dem Bachelor habe ich mir ein Jahr Zeit genommen, um zuerst für ein paar Monate in Kalifornien auf einer Pferderanch zu arbeiten und danach ein Praktikum bei BMW in München zu machen.

Ines: Dann bist du noch relativ neu in Leipzig. Gefällt dir die Stadt?

Carolin: Total. Die Stadt wird ihrem Ruf vom kleinen Berlin mehr als gerecht. Ich finde es toll, dass jedes Viertel seinen eigenen Charme hat. Im Süden ist es etwas schicker, im Westen etwas alternativer und im Norden ist es zum Beispiel grüner. Es ist also für jeden Geschmack etwas geboten und es gibt einiges zu entdecken. Diesen Sommer freue ich mich darauf, endlich die Seen auszuprobieren, von denen es hier ja einige gibt.

Ines: Du bist also gern in der Natur? Oder wie gestaltest du ansonsten deine Freizeit?

Carolin: Ja, ich liebe es draußen zu sein. Ich war zuerst etwas skeptisch, das schöne Bayern mit seinen Bergen zurückzulassen, da ich gerne wandern oder klettern gehe. Aber ich muss sagen, dass es auch um Leipzig herum tolle Ausflugsziele gibt, zum Beispiel das Elbsandsteingebirge oder die alten Steinbrüche. Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch gerne noch Reiten.

Ines: Damit hast du meine Sportfrage schon im Vorfeld beantwortet. 😉 Klettern und Reiten, das ist schon sehr sportlich. Und wie sieht es mit deiner Reiselust aus? Ich vermute, dass du sehr reiselustig bist. Liege ich damit richtig?

Carolin: Ganz falsch liegst du damit nicht. Ich war schon einige Male im Süden und Westen der USA unterwegs. Ich habe mich vor allem in Kalifornien verliebt und dort das Surfen begonnen. Seitdem habe ich mir mein eigenes Board zugelegt und versuche jedes Jahr an die Atlantikküste in Frankreich zum Surfen zu kommen. Ansonsten war ich zum Beispiel auch schon in Vietnam mit Moped und Rucksack unterwegs. Für dieses Jahr ist ein Flug nach Südafrika gebucht, dort werde ich zum ersten Mal Weihnachten am Strand verbringen.

Ines: Dann muss ich dir die Frage nach Backpack oder Hotel wohl gar nicht stellen, es scheint doch in Richtung Backpack zu gehen, oder?

Carolin: Definitiv, ich würde mein Zelt immer einem Hotel vorziehen.

Ines: Strand oder Berge? Okay, du surfst….

Carolin: Puh, schwierig. Zum Surfen ist der Strand natürlich unabdingbar, aber zum Klettern die Berge. Ich denke ich versuche immer ein gutes Maß zwischen Beidem zu finden.

Ines: Norden oder Süden?

Carolin: Da ich ziemlich verfroren bin, der Süden! Mir kann es nie zu warm sein. 😉

Ines: Sommer oder Winter? …das hast du eigentlich gerade beantwortet. 😉

Carolin: Ja stimmt, ich bin ein Sommer-Fan.

Ines: Zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie geht dein Lebenslauf weiter?

Carolin: Demnächst geht es ja erstmal in die USA zum Studieren. Danach möchte ich aber auf jeden Fall erst einmal wieder nach Leipzig zurückkommen, ich habe das Gefühl ich habe noch nicht alles von der Stadt gesehen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, später auch mal für eine Weile im Ausland zu arbeiten.

Ines: Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit bei Projecter und in Leipzig. Und natürlich viel Erfolg für dein Studium.

Carolin: Vielen Dank, Ines!