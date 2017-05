Projecter hautnah – Martyna Kołodziejska

Schon seit ein paar Monaten verstärkt Martyna das Projecter Team. Wie es ihr bei uns als Trainee gefällt und was sie so in ihrer Freizeit treibt, das lest ihr in diesem Interview.

Ines: Hallo Martyna, du bist unser neues Projecter-Teammitglied und nun schon einiger Zeit als Trainee bei uns. Erzähl mal, wie ist dein erster Eindruck von uns?

Martyna: Hallo Ines! Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl bei Projecter. Ich wurde hier total gut und unkompliziert in das Team aufgenommen. Die Kollegen sind super nett und hilfsbereit. Ich bin beeindruckt, wie gut sich alle in ihrem jeweiligen Bereich auskennen. Jeder ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Das macht es sehr spannend hier zu arbeiten. Ich kann sehr viel von den Kollegen lernen. Mit jeder neuen Aufgabe habe ich das Gefühl, immer tiefer in die spannende Welt des vielseitigen Online Marketings einzusteigen.

Ines: Kannst du schon sagen welche Aufgaben dich besonders ansprechen und welcher Bereich des Online Marketings für dich am interessantesten ist?

Martyna: Affiliate Marketing und SEA machen mir sehr viel Spaß. 😉 Als Teil des Affiliate Marketing-Teams darf ich bei der Betreuung der Partnerprogramme helfen. Das bedeutet u.a. Kommunikation mit Publishern, Planung von Partneraktionen und Werbemittel Management. Im Bereich Suchmaschinenmarketing baue ich die AdWords Kampagnen auf und helfe diese zu steuern und optimieren. Das alles finde ich super interessant!

Ines: Wie ist eigentlich bei dir der Wunsch entstanden, im Online Marketing zu arbeiten?

Martyna: Ich konnte die ersten Einblicke ins OM während eines Praktikums in einer PR-Agentur kurz vor dem Studium gewinnen. Auch während meines Studiums International Marketing hatte ich schon mit Online Marketing zu tun. Diese Richtung fand ich total spannend und wollte sie gerne vertiefen.

Ines: Und welche Onlinekanäle nutzt du privat am meisten?

Martyna: YouTube! ❤

Ines: Wie gestaltest du ansonsten deine Freizeit?

Martyna: Ich arbeite seit Jahren als Volontär bei kleinen und größeren Projekten. Es macht mir sehr viel Spaß, mit anderen zusammenzuarbeiten und für andere da sein zu können, die vielleicht Hilfe brauchen – sei es in einer Obdachlosenunterkunft im Ausland oder auch in einem lokalen Verein. Das lässt sich auch gut mit meiner Liebe für Sprachen und Dolmetschen kombinieren. 😉

Ines: Das hört sich spannend an. Und wie sieht es in Punkto Sport bei dir aus? Gibt es Sportarten die du unserem sportbegeisterten Team beisteuern kannst?

Martyna: Sport spielt definitiv eine große Rolle in meinem Leben. Am meisten liebe ich es zu klettern. Es ist für mich zugleich herausfordernd und belohnend, besonders, wenn ich mein persönliches Ziel erreicht habe. Ich bin auch ein großer Fan von Yoga.

Ines: Ich gehe davon aus das du sehr gern auf Reisen bist. Stimmt das?

Martyna: Ja, ich ich reise wahninnig gerne. 😊 Momentan bereite ich mich auf einen Road-Trip durch die schottischen Landstriche vor. Wenn es nicht zu heiß ist, dann fliege ich auch gerne in den Süden und erkunde die Strände und Metropolen Spaniens, Frankreichs und Italiens. Verliebt habe ich mich in die zauberhafte Stadt Lissabon. ❤

Ines: Dann bist du eher der Backpack-Typ? Oder bevorzugst du Hotels?

Martyna: Definitiv Backpack!

Ines: Frühling, Sommer, Herbst, Winter, welche Jahreszeit magst du am liebsten?

Martyna: Wow, das ist echt nicht so leicht… Ich mag tatsächlich alle Jahreszeiten. Hmm vielleicht Winter? Ja, den Winter mag ich am liebsten. 😉 😊

Ines: Norden oder Süden? Osten oder Westen?

Martyna: Dieses Jahr Norden & Westen.

Ines: Strand oder Berge?

Martyna: Berge!

Ines: Nun noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich in 5 Jahren?

Martyna: Ich möchte mich auf jeden Fall im Bereich Online Marketing weiterentwickeln. Und ich würde gerne in Leipzig bleiben. Die Stadt hat etwas Besonderes. 😊

Ines: Das ist ein tolles Schlusswort! Ich wünsche dir eine schöne Zeit bei Projecter und in Leipzig!

Martyna: Vielen Dank, liebe Ines!