Pia unterstützt das Projecter Team seit einiger Zeit tatkräftig als Werkstudentin. Im Hautnah-Interview erzählt sie unter anderem von ihrer Reiselust. Aber lest selbst…

Ines: Hallo Pia, du bist seit ein paar Wochen als Werkstudentin bei uns. Wie ist dein erster Eindruck von deinen Kollegen, vom Büro und von deinen ersten Arbeitsaufgaben?

Pia: Mir gefällt es wirklich sehr gut. Das Team ist durchweg super freundlich und hat mir die Eingewöhnungsphase sehr erleichtert. Da das Büro ja unten neu eingerichtet wurde während meiner ersten Wochen war es interessant, die damit zusammenhängenden Maßnahmen zu verfolgen – mein eigener Arbeitsplatz ist richtig gut und es gibt jetzt wirklich schön viel Platz. Und die Küche mit den Kleinigkeiten für jeden ist super!! Meine Aufgaben sind mit der Zeit immer anspruchsvoller geworden, sodass ich mich auch gut und angemessen einarbeiten konnte (besonders die Onboarding Guides haben da sehr geholfen!). Die Offenheit und Freundlichkeit untereinander hätte ich mir auch wirklich nicht besser wünschen können. 😉 Ach, und der Teamausflug hat da natürlich bei meiner Eingewöhnung einen großen, positiven Eindruck hinterlassen!

Ines: Das freut uns sehr. Kannst du schon sagen welche Aufgaben dich besonders ansprechen und welcher Bereich des Online Marketings für dich am interessantesten ist?

Pia: Besonders gerne beschäftige ich mich mit Viva la Mama. Die Produkte legen eine wirklich gute Basis für schönes Social Media Marketing. Facebook zu betreuen macht daher Spaß – aber auch die positiven Entwicklungen der KPIs verfolgen zu können. Zusätzlich mache ich seit einigen Wochen Anzeigen für ars mundi und Artes auf Facebook – ebenfalls beides interessant, auch mal wieder mit Photoshop arbeiten zu können bringt da schöne Abwechslung. Ich habe auch schon einmal eine Social Media Auswertung gemacht (für idee.) – auch das fand ich sehr interessant. Dementsprechend ist der Bereich Social Media für mich wahrscheinlich auf Platz 1. Aber auch SEA näher kennen zu lernen und zu verstehen war wirklich interessant. Dreimal interessant. 😉 Spannend ist es auch noch dazu!

Ines: Als du dich bei uns beworben hast, warst du an der HTWK und hast Verlagswirtschaft studiert. Wie kam es zu deinem Interesse am Online Marketing?

Pia: Während meines Studiums habe ich mich im Schwerpunkt mit Marketingproblemen und Kommunikationsmanagement auseinandergesetzt. In den Vorlesungen und Seminaren wurde immer wieder gesagt „und jetzt gibt’s ja noch Facebook – und Google nicht zu vergessen!“. Das hat mir aber nicht gereicht. Unsere Profs waren zwar bemüht, uns die Möglichkeiten des Online Marketing näher zu bringen, doch fehlte es ihnen meist am tiefergreifenden Know-how und der Praxis. Im Schwerpunktmodul habe ich dann auch die Social Media Kanäle des Studiengangs betreut – aber anfangs ohne stringentes Konzept und ohne die Möglichkeiten, die Facebook und Co. bieten, tatsächlich auszuschöpfen. Das war eher unbefriedigend, weshalb ich mein Wissen „praktisieren“ wollte, wenn man das so sagen kann. Denn Marketer ohne Online-Kenntnisse zu sein, macht heutzutage einfach nicht mehr viel Sinn. Und Online-Marketing in einer Vorlesung zu lernen ist auch nicht zielführend – die Praxis macht’s am Ende…

Ines: Da hast du absolut recht. 😉 Und was machst du am liebsten, wenn du nicht fürs Studium lernst oder spannende Aufgaben im Online Marketing bearbeitest?

Pia: Mmh… schwierig, da gibt es vieles. 😉 Ich mache gerne Sport und bewege mich viel zum Ausgleich zur Schreibtisch-Zeit (Fahrrad, Spaziergänge etc.). Wann immer der Geldbeutel und die Zeit es erlauben, reise ich. Egal, ob einfach mal ein Wochenende in andere Städte in der Nähe oder ins europäische Ausland. Städtetrips sind absolut super! Ich war auch schon mehrfach mehrere Monate im Ausland, auch mal über die Grenzen Europas hinaus, aber am Ende komme ich auch immer sehr gerne wieder zurück.

Besonders zur Weihnachtszeit bastle und backe ich außerdem auch gerne… und kochen macht mir Spaß – sofern ich mich da in meiner WG-Küche richtig austoben kann. Aufgrund meiner Verlagswirtschafts-Vergangenheit gehört ein gutes (Hör)Buch aber auch immer dazu. Und natürlich mit Freunden treffen/kochen/ins Kino gehen/…

Ines: Das hört sich sehr vielseitig an und beantwortet schon im Vorfeld meine Sport-und Reisefragen. So sind wir auch schon bei unseren Standardfragen. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Sommer oder Winter?

Pia: Beides? Geht die Antwort? 😉 Aber eigentlich mag ich den Frühling besonders gerne, wenn alles wieder zum Leben erwacht und grün wird. Und ich bin ein großer Dezember-Fan. Die Vorweihnachtszeit ist für mich unschlagbar, weil es so schön gemütlich ist. Am besten natürlich bei Temperaturen um die 0 Grad, was ja aber leider in den letzen Jahren nie so ganz eingetreten ist…

Ines: Strand oder Berge?

Pia: Strand, aber die Abwechslung macht’s

Ines: Norden oder Süden?

Pia: Süden im Winter, Norden im Sommer

Ines: Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Wie geht dein Lebenslauf weiter?

Pia: Erst mal zu Ende studieren, da habe ich ja noch zwei Jahre. Danach… mal schauen! Ich würde auf jeden Fall gerne hier in der Region bleiben, werde auch weiterhin viel reisen und vielleicht lässt mich das Online-Marketing ja bis dahin auch einfach nicht los.

Da ich aktuell Nachhaltigkeitsmanagement studiere, wäre eine Kombi in Zukunft für mich ideal, aber da muss ich schauen, was die Entwicklungen in den nächsten Jahren so bringen. 😉

Ines: Dann bedanke ich mich für das nette und informative Interview und wünsche dir eine spannende und lehrreiche Zeit bei Projecter.

Pia: Danke! 🙂