Projecter schickt euch mit 15% Rabatt zur SMX

Am 2. und 3. April 2019 findet die Search Marketing Expo (SMX) im Internationalen Congress Center München statt. Das ist zwar noch ein wenig hin, aber es lohnt sich trotzdem schon jetzt darauf aufmerksam zu machen, denn am 9. November endet eure Chance auf Super Early Bird Tickets! Warum nach München zur SMX fahren? Weil die Leitkonferenz für Suchmarketing jedes Jahr spannende neue Session-Highlights bietet und dabei mit aktuellen Cutting Edge Taktiken und Strategien am Puls der Zeit bleibt.

Zur deutschen Ausgabe des internationalen Konferenz-Formats SMX strömen jedes Jahr über 1.600 Besucher, die an den zwei Konferenztagen den Talks von über 80 Referenten lauschen und die Chance nutzen, mit Top-Experten aus der ganzen Welt zu networken. Als Keynote Speaker wurde erneut Rand Fishkin, Gründer von SparkToro, gewonnen. Er zeigt euch wie ihr den „vier Reitern der Web-Marketing-Apokalypse“ (Amazon, Apple, Facebook und Google) adäquat begegnet und euch dabei trotz der großen Veränderungen im Suchmarketing von der Masse abhebt.

Aber auch die anderen deutschen wie englischen Sessions können sich sehen lassen: So verrät euch der Kopf hinter der SEO split-testing Plattform DistilledODN Tom Anthony wie ihr euer SEO auf ein ganz neues Level hebt – indem ihr denkt wie ein Hacker. Samantha Noble und Brad Geddes bringen euch auf den garantiert neuesten Stand was Online Ads und ihre aktuellen Potenziale angeht, während Joe Martinez ganz konkret auf die Möglichkeiten von YouTube Ads eingeht. Auf der Konferenzseite könnt ihr euch selbst ein Bild von den vielen interessanten Talks machen. Zusätzlich zu den über 60 Vortragssessions wird es am Vortag der SMX diverse Experten-Workshops und intensive Deep Dive Sessions in kleinen Gruppen innerhalb des Konferenzprogrammes geben. Zum Rahmenprogramm der SMX München gehören zudem der International Search Summit, die Verleihung des deutschen Suchmarketingpreises 2019 und das entspannte Networking Event SMX After Dark.

Wenn das alles wie für euch gemacht klingt, solltet ihr nicht länger zögern und euch vor dem 9. November noch eines der Early Bird Tickets sichern! Mit unserem Rabattcode PROJECTERSMX bekommt ihr auf alle Tickets 15% Nachlass, auch auf die Frühbuchertarife. Noch ein Grund mehr, schnell zu sein!