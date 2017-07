Recap Projecter Kundentag 2017

Seit 2008 betreut Projecter seine Kunden in allen Bereichen des Online Marketings. Oft findet der Kontakt telefonisch oder per E-Mail statt. Zu verschiedenen Gelegenheiten besuchen wir unsere Kunden natürlich auch vor Ort oder laden sie zu Workshops in unser Leipziger Büro ein.

Um unsere Kunden noch besser kennenzulernen, haben wir Ende März unseren zweiten Projecter-Kundentag veranstaltet. Mit diesem Tag wollten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich miteinander zu vernetzen und ein persönliches Gespräch mit ihrem betreuenden Account Manager zu führen. Und vor allem von Neuigkeiten aus verschiedenen Themenbereichen des Online Marketings zu profitieren.

Bereits im Dezember 2016 haben wir Themen und Speaker festgelegt. Mitte Februar dieses Jahrs fingen die konkreten Planungen an. Wir wollten beim Kundentag unseren Kunden auch unsere Büroräume in Leipzig präsentieren, da wir erst im vergangenen Sommer unser Büro um eine zweite Etage erweitert haben.

Nach einer Keynote durch unsere Geschäftsführerin Katja von der Burg konnten sich die Teilnehmer zwischen je zwei parallel stattfindenden Tracks entscheiden. Unsere Projecter-Experten referierten zu den Themen „Die größten SEO Potentiale 2017“, „10 Nicht-Standard-Anwendungen von Google Analytics“, „Media Buying“ und „Die 5 größten Social Media Chancen“. Als zusätzlichen Speaker konnten wir Peter Hense von Spirit Legal gewinnen, der über das Thema „Aktuelles aus der Welt von Online Marketing & Recht“ sprach. Mit dabei waren auch unsere Google Agentur Ansprechpartner, Stefanie Wuzer und Janik Höhne, die „The Video Revolution“ präsentierten.

Bevor es abends in das gemütliche Café Cantona ging, hatten alle noch die Möglichkeit, den fantastischen Ausblick über Leipzig von unserer Dachterrasse zu genießen und ein bisschen Networking zu betreiben.