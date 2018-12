Seid mit 15% Rabatt bei der All Influencer Marketing Conference 2019 dabei!

Am 3. April 2019 findet die All Influencer Marketing Conference (AIMC) im ICM München statt. Wie, eine eigene Konferenz nur zum Thema Influencer Marketing, fragt ihr? Richtig gelesen, und das sogar schon zum dritten Mal! Denn Influencer Marketing ist für die meisten Unternehmen mittlerweile eben nicht mehr wegzudenken, Punkt. Damit auch ihr up to date seid, was die neue Lieblingsdisziplin aus dem Marketing angeht, schicken wir euch mit 15% Rabatt zur AIMC nach München. Und für wen das noch nicht aufregend genug ist, für den haben wir im Folgenden schon einmal ein paar Highlight aus dem Programm herausgesucht.

Natürlich sind das bisher nur die ersten bestätigten Programmpunkte und Sessions, denn bis April 2019 ist es ja noch etwas hin, aber auch die können sich bereits sehen lassen. Thematisch ist zwischen einem Überblick über verschiedene Arten von Influencern und konkreten Fallstudien ziemlich viel dabei. Als Keynote Speaker der AIMC erlebt ihr Rand Fishkin, SEO-Superstar und Gründer des Start-Up SparkToro. In seinem Talk wird er ein paar Mythen des Influencer Marketings aus der Welt schaffen und euch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr die richtigen Kunden zur richtigen Zeit erreicht.

Besonders toll ist natürlich auch, dass Projecters Katja von der Burg gemeinsam mit Jan Erik Kruse von ASICS als Speaker auftritt. Gemeinsam gehen sie der Frage nach was der Unterschied zwischen Influencern und Brand Ambassadors ist. Wiegt die Authentizität von Menschen aus dem normalen Leben tatsächlich die Reichweite von großen Influencern auf? Es verspricht spannend zu werden. Ebenfalls könnt ihr hier die Referenten Michael Bräu von der coma AG München und den Psychologen Martin Faltl erleben.

Schnell sein lohnt sich allerdings, denn Tickets gibt es nur noch bis zum 30. November 2018 zum Super Early Bird Preis. Aber auch bei den Early Bird Tickets bis zum 08. Februar und danach könnt ihr mit unserem 15%-Rabattcode PROJECTERAIMC noch jede Menge sparen. Wir wünschen euch bereits jetzt viel Spaß auf der AIMC 2019!