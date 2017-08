Social Media Advertising Kurs – Kooperation der Leipzig School of Media & Projecter

Natürlich wisst ihr schon längst, dass im Marketing kein Weg mehr an Facebook, Instagram, Xing und Co. vorbeigeht. Aber häufig ist es eben nicht nur damit getan, einen Account zu pflegen und sich auf die organische Reichweite zu verlassen. Anzeigenschaltung ist aus den Sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken und sollte Teil einer jeden Marketingstrategie sein. Die Möglichkeiten, die die Netzwerke zum Erreichen der Zielgruppe bieten, sind sehr vielfältig und entwickeln sich rasant.

Wollt ihr diese Möglichkeiten für euer Unternehmen voll ausnutzen? Dann solltet ihr euch den 22. und 23. September 2017 vormerken! In Kooperation mit der Leipzig School of Media werden zwei von unseren erfahrensten Social Media Advertising Experten ihr Wissen rund um die bezahlte Reichweite an euch weitergeben. Steffen und André zeigen, wie ihr den Facebook Businessmanager einsetzt, maßgeschneidertes Targeting vornehmt, Kampagnen auf Instagram & Co. erstellt und deren Erfolg messt und optimiert. Dabei lernt ihr Guidelines, Erfolgsfaktoren und Best Practices kennen und erhaltet Know-how von Strategie bis operativer Umsetzung. Am Ende werdet ihr in der Lage sein, die Vielfalt der Möglichkeiten der Anzeigenschaltung auf Sozialen Netzwerken zu bewerten und auszunutzen.

Bis zum 25.08. gelten die Early-Bird-Preise. Seid schnell und meldet euch an unter: leipzigschoolofmedia.de

Steffen:

„Viele Unternehmen geben eine Menge Geld aus, um ansprechenden Content für ihre Social-Media-Kanäle zu produzieren, oft unter großem Personalaufwand. Dieser Content wird aber leider häufig nicht oder nicht genügend an die relevante Zielgruppe ausgespielt. Das führt dazu, dass ein Großteil des bisher eingesetzten Geldes verloren ist. Um dem entgegenzuwirken, vermitteln wir den Teilnehmern unseres Kurses ‚Social Media Advertising‘ das nötige Know-how, um ihr Publikum zielgerichtet zu erreichen und ihren Content so auszuspielen, dass die gewünschte Wirkung nicht verfehlt wird!“

André:

„Die Sozialen Netzwerke haben die Möglichkeiten, Werbung zu platzieren, in letzter Zeit massiv erweitert. Facebook spielt hier eine wichtige Vorreiterrolle. Nicht nur die Einsatzszenarien, sondern auch die Umsetzungsvarianten sind äußerst vielfältig. Wer gute Werbung in den Sozialen Netzwerken schalten und sein Budget optimal einsetzen möchte, braucht ein tiefes Verständnis von der Erstellung einer Anzeigenstrategie, dem Targeting der Zielgruppen, der Optimierung von Kampagnen, der Anzeigengestaltung und der Erfolgsmessung. All diesen Themen widmen wir uns im Kurs ‚Social Media Advertising‘.“