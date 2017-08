StartupCon 2017 – 30% Rabatt auf den Ticketpreis

Im Oktober geht eine weitere Konferenz an den Start: Die StartupCon – die Tageskonferenz für engagierte Gründer, Corporates und etablierte Kapitalgeber aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die Veranstaltung findet am 11. Oktober zwischen 9 und 19 Uhr in der Kölner LANXESS Arena statt. Teilnehmer und Besucher haben dort die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk auszubauen, Investoren für neue Projekte zu gewinnen sowie über zukunftsträchtige Geschäftsmodelle der digitalen Transformation zu diskutieren, zu lernen und sich fortzubilden.

Auch in diesem Jahr legen die Veranstalter der StartupCon wieder besonderen Wert auf ein hochkarätiges und einzigartiges Bühnenprogramm. Eingeladen sind Investoren und Gründer aus aller Welt. Unter den Speakern sind unter anderem Klaus Hommels (CEO von Lakestar), Cyriac Roeding (Gründer von shopkick), Damien Declercq (CEO von Local Motors) sowie Julian und Hartmut Teicke (Gründer von WeFox).

Darüber hinaus bietet die Konferenz ein umfängliches Programm. Bei der so genannten StartupCity, die im Innenraum der Arena stattfindet, haben rund 500 nationale und internationale Early Stage-Startups die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Parallel dazu gewähren rund 200 Top-Referenten auf fünf Bühnen Einblicke in deren Leben als Unternehmer und berichten von den aktuellsten Entwicklungen. Bei der StartupExpo, im Umlauf der Arena, dreht sich alles um führende Unternehmen und Growth Startups. Mehr als 100 Aussteller geben Einblicke in neue Entwicklungen und diskutieren mit den Teilnehmern erfolgversprechende Strategien sowie Partnerschaften rund um den voranschreitenden digitalen Wandel. Darüber hinaus stehen die Logen der Arena für Pitches zur Verfügung. 20 Table Talks, 30 Workshops, vier VR-Kinos sowie ein Hackathon und ein spektakulärer Drohnen-Parkour runden das Programm ab.

Ihr interessiert euch für die Gründerszene, seid selbst in einem Startup tätig und wollt bei dieser spannenden Veranstaltung mit dabei sein? Dann sichert euch jetzt mit dem Rabattcode SCON2017 30% Rabatt auf den Ticketpreis.

Wir wünschen euch viel Spaß und jede Menge spannende Einblicke in die Gründerszene!