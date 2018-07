Ticket für die Affiliate Conference 2018 gewinnen

Am 08.11.2018 findet im municon Tagungszentrum am Münchner Flughafen erneut die Affiliate Conference, die Leitkonferenz für Affiliates, Netzwerk-Mitarbeiter, Advertiser, Affiliate-Manager, Online-Marketing-Leiter, E-Commerce-Leiter sowie Geschäftsführer, statt. Die Affiliate Conference fokussiert sich ausschließlich auf das Thema des Affiliate-Managements. Teilnehmende Branchen-Vertreter können die Veranstaltung nutzen, um Einblicke in aktuelle Trends und Themen der Affiliate-Branche zu erhalten. Die Affiliate Conference bietet Interessierten vielseitige thematische Blöcke. Neben einem intensiven Wissenstransfer durch 13 knackige und effektive Fachvorträge von hochkarätige Experten aus der Branche, wird darüber hinaus ein Intensiv-Seminar, Speed-Networking sowie ein Diskussionspanel geboten.

Die Fachbeiträge werden unter anderem Themen wie den Einsatz von KI und Machine Learning im Affiliate Marketing, Influencer-Marketing für Advertiser mit Performance-Fokus sowie Distributed Blogger Marketing beinhalten. Das Intensiv-Seminar, in dem Teilnehmer erfahren, wie sich das Affiliate-Marketing entwickelt hat und wie das Setup sowie die Betreuung eines Partnerprogramms effizient und qualitätsorientiert durchgeführt werden kann, eignet sich vor allem für Brancheneinsteiger. Das Speed-Dating dient zur besseren Vernetzung mit Gleichgesinnten. In dem Diskussionspanel schließlich, in dem unter anderem Konstantin Lahmann von Sixt rent a car und Sebastian Atanassov von Shoop vertreten sind, werden die genannten Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche abschließend diskutiert. Einen Überblick aller Referenten findet ihr hier.

Im Anschluss an die Affiliate Conference findet die Affiliate-NetworxX statt, bei der die Teilnehmer in Form von Speed-Networking, Themen-Tischen und Info-Pinnwänden die Gelegenheit haben, das frisch erworbene Know-How in entspannter Atmosphäre zu vertiefen und sich mit anderen Teilnehmern und Referenten auszutauschen.

Wer nun Lust bekommen hat, durch die Affiliate Conference praktisches Affiliate-Wissen zu erhalten, hat ab sofort die Möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und sich mit ein bisschen Glück eines der begehrten und limitierten Tickets für die Affiliate Conference 2018 zu sichern.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eure Antwort auf die folgende Frage unter diesem Artikel kommentieren:

Auf welchen Programmpunkt der Affiliate Conference 2018 fiebert ihr am meisten hin?

Das Gewinnspiel läuft bis zum 29.07.2018, 12 Uhr. Bitte beachtet dabei unsere Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns bereits jetzt, euch auf der Affiliate Conference 2018 zu treffen!