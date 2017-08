Trefft uns auf der dmexco – die globale Innovationsplattform der digitalen Wirtschaft

Im September ist es wieder soweit: Am 13. und 14.9. treffen sich Macher und Visionäre, Marketing- und Medienprofis sowie Techies und Kreative auf der dmexco – die globale Innovationsplattform der digitalen Wirtschaft. Wie auch in den vergangenen Jahren gliedert sich die Veranstaltung in zwei Teile: die Ausstellung und die Konferenz. Die Ausstellung ist mit über 1.000 Ausstellern der perfekte Treffpunkt, um wertvolle Neukontakte zu schließen, Geschäftsideen zu evaluieren und Geschäftsabschlüsse abzuwickeln. Auf der parallel laufenden Konferenz, die unter dem Motto „Lightening the age of transformation“ steht, werden an beiden Tagen internationale Top-Speaker zu den neuesten Trends und Innovationen der digitalen Welt sprechen. Für spannende Diskussionen und neuen Input ist somit garantiert!

Auch in diesem Jahr lassen wir uns die dmecxo natürlich nicht entgehen und machen uns auf den Weg nach Köln! Schließlich verbinden wir mit dieser Veranstaltung viele Erlebnisse. Um aus der diesjährigen dmexco das Meiste rauszuholen und möglichst viele Gespräche zu führen, haben wir ein Kontaktformular eingerichtet, über das bereits vorab Termine mit unseren Head Ofs und/ oder Account Managern gebucht werden können. Unter den acht Kollegen, die vor Ort sein werden, sind sowohl erfahrene dmexco-Gänger als auch dmexco-Newbies. Was sie an der Veranstaltung schätzen und worauf sie sich in diesem Jahr besonders freuen, erfahrt ihr hier:

Steffen Jecke – Head of Social Media

„Dieser Moment, wenn in ganz Digital-Deutschland die Uhren still stehen und eine Branche geschlossen nach Köln blickt: es ist wieder dmexco Zeit. Auch nach einigen Besuchen begeistert vor allem die Vernetzungsmöglichkeit binnen kürzester Zeit immer wieder. Nirgends kann man so vielen potentiellen Partnern, alten Wegegefährten und neuen Chancen begegnen. Die Vortragsbesuche überlasse ich Anderen und widme mich selbst dem fachlichen Austausch vom ersten Frühstücks-Croissant bis zum Feierabendbier.“

Ralf Kollosche – Head of SEA

„Die dmexco ist mittlerweile zu einem festen Termin in meinem Veranstaltungskalender geworden. Trotz bereits mehrmaliger Teilnahme ist es immer wieder spannend zu sehen, wie hervorragend die Veranstaltung mit mehr als 50.000 Besuchern organisiert wird. Ich freue mich, bereits bekannte Gesichter aus vergangenen Jahren wiederzutreffen, aber auch neue Kontakte kennenzulernen. Besonders bin ich dabei auf neuen Input aus dem Bereich Suchmaschinenmarketing – meinem Steckenpferd – gespannt.“

Michaela Klein – Account Managerin

„Ich bin dieses Jahr zum 3. Mal auf der dmexco und freue mich darauf, bekannte Vermarkter wiederzutreffen, mit denen wir im Media Buying Bereich viel per E-Mail und Telefon kommunizieren. Ich bin auch auf die Neuigkeiten, die die Netzwerke auf der dmexco präsentieren, gespannt – gerade was den Bereich Programmatic und Native Ads betrifft. Außerdem bieten sich die Messetage natürlich super an, um neue Kontakte zu knüpfen und viel Input mit nach Hause zu nehmen. Und zu guter Letzt freue ich mich auf die ausgelassene Stimmung beim Abendprogramm ;)“

Johannes Fries – Account Manager

„Nach einem Jahr Pause werde ich zum zweiten Mal auf der dmexco zu finden sein. Besonders freue ich mich, die Gesichter hinter den E-Mails und Telefonaten kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen – das gilt vor allem im bzw. für das Affiliate Marketing, welches ja das People Business schlechthin ist. Neben Affiliate Marketing möchte ich den Horizont im Suchmaschinenmarketing noch stärker erweitern und mich intensiv mit Kollegen und Unternehmern austauschen.“

André Jontza – Account Manager

„Nach bereits mehreren Jahren dmexco Erfahrung freue ich mich auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Besonders gefällt mir dabei die Mischung aus Ausstellung und Konferenz. Dieses Konzept garantiert sowohl, sich mit vielen Kollegen und Kunden austauschen zu können, als auch erstklassige Vorträge erleben zu dürfen. Mit meinen Schwerpunkten im Bereich Soziale Netzwerke, Content Marketing und Suchmaschinenoptimierung freue ich mich besonders, zu diesen Themenkomplexen Input zu erhalten.“

Rebecca Seidel – Account Managerin

„Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal bei der dmexco und als Neuling natürlich sehr gespannt, was mich erwarten wird. Insbesondere freue ich mich auf den Austausch und die Vernetzung mit neuen und bekannten Kontakten. Fachlich angesiedelt bin ich in den Bereichen Media Buying und Suchmaschinenmarketing. Im Speziellen begeistere ich mich vor allem für Programmatic Advertising und Feed-Management bzw. -optimierung, bin dabei aber immer offen für neuen, spannenden Input.“

Martyna Kołodziejska – Trainee Online Marketing