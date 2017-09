Verlosung & Rabatt: Mit Projecter zum Great Day for PPC Automation

Warum ist die PPC Automation gerade heute so entscheidend? Wie werden Artificial Intelligence und Machine Learning die Industrie und die globalen Märkte zukünftig beeinflussen? Welche Innovationen stehen bei Google als Nächstes auf dem Programm? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am 18. Oktober bei dem Great Day for PPC Automation.

Die von Smec veranstaltete Konferenz leitet den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der PPC Automation ein. In den atmosphärischen Räumlichkeiten der Tabakfabrik Linz, dem Unternehmensstandort von Smec, erwarten euch großartige Themen, ausgezeichnete Experten und ein abwechslungsreiches Programm – kurz gesagt: Es wird ein Great Day.

Was erwartet euch?

Gesprächsrunden und Breakout Sessions befassen sich mit den thematischen Schwerpunkten Artificial Intelligence, Machine Learning, Google und PPC Automation und eröffnen den Teilnehmenden neue Perspektiven. Doch nicht nur die Wissensvermittlung und Inspiration steht im Fokus des Great Day, auch wird euch bei der „10 years of smec Party“ und dem Konzert von Dunkelbunt ausreichend Gelegenheit zum Feiern und Vernetzen geboten.

Mit Projecter zum Great Day for PPC Automation fahren

Ihr möchtet am Great Day for PPC Automation teilnehmen? Einfach auf der Seite der Ticketbestellung den Rabattcode GreatDay4projecter mit angeben und schon erhaltet ihr eine Vergünstigung um 25%.

Zusätzlich verlosen wir für dieses besondere Ereignis ein Freiticket! Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, beantwortet uns einfach folgende Frage in den Kommentaren:

Warum solltest du auf keinen Fall den Great Day for PPC Automation verpassen?

Das Gewinnspiel findet in dem Zeitraum vom 02. – 09.10.2017 (12 Uhr) statt. Bitte beachtet dabei unsere Teilnahmebedingungen.