Per Knopfdruck in ferne Welten reisen, auf der Couch sitzend auf Wellen reiten oder mit der Achterbahn einen Wasserfall hinunter rasen – und das sogar ohne nass zu werden. Das ist Virtuelle Realität in Entertainment und Experience: Grenzenlos und schon heute weit verbreitet und etabliert. Aber wie können Kundenbindung und -loyalität mithilfe dieser innovativen Technologie auf- und ausgebaut werden? Wie können Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) die Sichtbarkeit der Brand erhöhen, den Traffic der Webseite steigern, das On- und Offline-Business unterstützen und steigern?

Die VR/AR Excellence Days am 27. und 28. Juni 2017 in Hamburg sind ein interaktives und praxisorientiertes Forum für den Austausch über Erfahrungen und Erlebnisse mit Virtual, Augmented und Mixed Reality in Unternehmen. Best Practices, technologische Innovationen und Visionen stehen auf der Agenda dieser branchenübergreifenden Top-Netzwerkveranstaltung.

Sowohl Newcomer als auch Big Player kommen auf der Bühne zu Wort, liefern Handlungsimpulse und zeigen, wie ihr mit VR & AR in Marketing und Vertrieb erfolgreich monetarisieren könnt.

Freut euch auf folgende Top Themen:

Schwerpunkt: VR & AR für Handel & Marken am 27. Juni 2017

Innovative Technologien wie VR & AR haben besonders im Brand Management und Retail herausragende Bedeutung: Sie sind Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden, stehen für Customer Experience schlechthin und können die Customer Journey maßgeblich beeinflussen. Aber wie können virtuelle und erweiterte Realität erfolgreich zur Steigerung des Unternehmensergebnisses eingesetzt werden? Wie können neue Kunden erreicht und wie die Loyalität bestehender Kunden gefestigt und ausgebaut werden? Wie können VR & AR die Markenstrategie positiv beeinflussen?

VR & AR für Handel und Marken

New Retail Realities: Wie der Einsatz von VR & AR das Shopping-Erlebnis verändert

Disrupting Retail: Mixed Realities – New Possibilities

Wo stecken heute schon Umsätze? Die Produktkategorien von VR & AR

AR Visions: Das erweiterte In-Store Einkaufserlebnis

Store inside my head: Virtuelle Shoppingwelten

VR & AR im Business am 28. Juni 2017

Magische Momente: VR & 360°-Storytelling

Zukunft der Mobilität mit VR & AR

Virtuelle Reiseplanung: Im Kopf schon am Strand?

Wenn Realität virtuell wird, was ist dann real?

Unterhaltung und Mehrwert: VR & AR in Media & Entertainment

Du willst die VR/AR Excellence Days auf keinen Fall verpassen? Dann sichere dir jetzt vergünstigte Tickets! Mit dem Projecter-Rabattcode M-VRAR17-MPP erhältst du 20% Rabatt auf Tickets. Wir wünschen dir interessante Tage mit spannenden Sessions in Hamburg!