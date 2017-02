Google AdWords Preiserweiterungen

In unserer Serie „Anzeigenerweiterungen bei Google AdWords“ geben wir einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Anzeigenerweiterungen bei AdWords-Anzeigen. In diesem Blogpost werfen wir einen Blick auf die so genannten „Preiserweiterungen“.

Sitelink-Erweiterungen Standorterweiterungen Preiserweiterungen App-Erweiterungen Rezensionserweiterungen Erweiterungen mit Zusatzinformationen Snippet-Erweiterungen Anruferweiterungen Bericht „Automatische Erweiterungen“

Im Juli 2016 hat Google AdWords ein neues Format der Anzeigenerweiterungen eingeführt, welches die Anzeigen von Werbetreibenden durch Preisangaben ihrer Produkte und Leistungen hervorhebt. In diesem Blogartikel nehme ich die Preiserweiterungen unter die Lupe.

Welche Vorteile bieten Preiserweiterungen?

Preiserweiterungen ermöglichen den Werbetreibenden, die AdWords-Textanzeigen noch spezifischer zu gestalten. Das ist insbesondere in dem Fall sinnvoll, wenn sich die Suchanfragen unmittelbar auf die Preisanfragen beziehen, wie z.B. “wie viel kostet produkt xy”, “produkt xy preise”. Zudem bieten die Anbieter dadurch mehr Transparenz und heben sich von der Konkurrenz ab. Da der Preis eines der wichtigsten Kriterien für Kaufentscheidungen darstellt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Conversions, denn beim Klicken auf einen bestimmten Artikel in dem scrollbaren Preismenü gelangt der Nutzer direkt auf die relevante Produktseite. Die Erweiterung ist also interaktiv, einfach zu aktualisieren und flexibel einsetzbar.

Wie werden Preiserweiterungen erstellt?

Die Preiserweiterungen sind unter dem Tab “Anzeigenerweiterungen” zu finden. Wie alle anderen Anzeigenerweiterungen können die Preiserweiterungen ebenfalls auf Konto-, Kampagnen- oder Anzeigengruppen-Ebene hinzugefügt werden.

Nach dem Klick auf “+Erweiterung” öffnet sich eine Oberfläche, in welcher die Preiserweiterungen erstellt werden können. Zunächst sollte eine Kategorie definiert werden. Handelt es sich um ein Produkt, so können z.B. Produktkategorien, Produktvarianten oder Marken ausgewählt werden.

Des Weiteren sollten Einstellungen wie Sprache, Währung, Preiskennzeichner (“ab”, “bis”) festgelegt werden.

Bei der Erstellung der Preiserweiterungen sind die Elemente wie “Titel”, “Beschreibung”, “Preis”, “Einheiten” und “Finale URL” verfügbar. In den Feldern “Titel” und “Beschreibung” sind maximal 25 Zeichen möglich. Die finale URL muss nicht für jeden Eintrag unterschiedlich sein, wenn nur eine Zielseite für alle Angebote existiert.

Es müssen mindestens drei und maximal acht Einträge pro Preiserweiterung hinterlegt werden.

Unter “Einheiten” können Werbetreibende Folgendes auswählen:

Pro Stunde

Pro Tag

Pro Woche

Pro Monat

Pro Jahr

Handelt es sich um eine kurzfristige Preisaktion, können Start- und Enddatum für die Preiserweiterung definiert werden. Außerdem können benutzerdefinierte Parameter zu der Zielseite hinzugefügt werden.

Was sollte noch beachtet werden?

Aktuell werden die Preiserweiterungen unter zwei Voraussetzungen ausgeliefert: Wenn der Nutzer über ein mobiles Gerät nach den Angeboten sucht und die mobile Anzeigenposition den ersten Rang erreicht hat. Werbetreibende sollten daher unbedingt eine mobil-optimierte Webseite besitzen, um hohe Absprungraten zu vermeiden.

Wichtig ist auch zu wissen, dass die Preiserweiterungen mit allen anderen Anzeigenerweiterungen außer Sitelink-Erweiterungen kompatibel sind. Sollen trotzdem sowohl die Preiserweiterungen als auch Sitelink-Erweiterungen eingesetzt werden, können Sitelink-Erweiterungen auf Desktop und Tablets ausgerichtet werden. In diesem Fall werden Sitelink-Erweiterungen auf Desktop und Tablets angezeigt und Preiserweiterungen nur auf Smartphones.

Empfehlenswert ist die Kombination der Preiserweiterungen mit der Anruferweiterungen. Wenn das Angebot und der Preis einen Nutzer anspricht, kann er direkt über die angezeigte Anruferweiterungen den Anbieter anrufen, ohne auf die Webseite gehen zu müssen.

Ein Klick auf eine Preiserweiterung kostet ähnlich wie ein Klick auf den Titel oder die URL der entsprechenden Anzeige. Wenn der Nutzer auf mehrere Links klickt, können doppelte bzw. ungültige Klicks entstehen. Diese werden allerdings den Werbetreibenden nicht in Rechnung gestellt.