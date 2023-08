Affiliate Marketing Auslese Juli 2023

Ein großer Grund zur Freude für unser Team: Projecter hat bei den PerformixX Awards 2023 den 1. Platz in der Kategorie „Beste Agentur“ gewonnen. Damit können wir sagen: Wir haben das beste Affiliate-Marketing-Team in der DACH-Region. 🔥 Neben unserem Gewinn berichten wir euch diesmal u. a. von einer KI-Studie und dem Thema Diversity im Affiliate Marketing. Am 24. August findet außerdem der Affiliate-Stammtisch in Leipzig statt, bei dem wir als Hauptsponsor dabei sind. Alle News gibt’s wie immer in unserer Auslese!

Neuigkeiten aus der Branche

Projecter ist Gewinner-Agentur bei den PerformixX Awards

Die News, über die wir uns diesen Monat am am meisten gefreut haben? Wir sind Gewinner des PerformixX Awards und dürfen uns ganz offiziell als beste Affiliate-Agentur in der DACH-Region bezeichnen. Der Award zeichnet u. a. unsere Expertise und unseren nachhaltigen Ansatz im Affiliate Marketing aus. Entgegengenommen hat den Preis unser Affiliate-Team-Lead Robert, der das gesamte Team auf der PerformixX und der sich daran anschließenden TactixX in München vertreten hat. Das Affiliate-Marketing-Team von Projecter

Wir danken der Jury für die Auszeichnung und der Oliro GmbH für die großartige Organisation der Veranstaltung. Außerdem gratulieren wir auch allen weiteren ausgezeichneten Unternehmen: vor allem EMP als besten Advertiser, Tariffuxx als besten technischen Dienstleister, Adcell als bestes Netzwerk sowie xpose360 und Hearts & Science auf den Plätzen 2 und 3 in der Kategorie „Beste Agentur“.

Weiterbildungsangebote für Affiliate Marketing: eine Umfrage des BVDW

Ein allseits bekanntes Thema ist der Fachkräftemangel in der Welt des Online Marketings: Vermutlich ist nirgendwo die Rate an Quereinsteiger*innen so hoch wie in unserer Branche. Deshalb hat es sich der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. zur Aufgabe gemacht, ab 2024 umfangreiche Online-Weiterbildungsangebote zur Verfügung zu stellen, die den Einstieg und die Fortbildung in der Branche erleichtern sollen.

Den Anfang macht der Affiliate-Kanal. Hier entwickelt der BVDW Konzepte für zukünftige Webinare für Affiliate-Anfänger*innen. Aber auch für alte Affiliate-Hasen soll ein umfangreiches Angebot auf die Beine gestellt werden, um Wissen weiter zu vertiefen und aufzufrischen. Um alle wichtigen Aspekte des Affiliate Marketings in den Weiterbildungsmöglichkeiten abzudecken, hat der BVDW eine Umfrage erstellt und bittet die Beteiligten der Branche um eine rege Teilnahme. Habt ihr schon teilgenommen? Zur Umfrage geht es hier.

Pride Month im Affiliate – Wie Awin die Pride-Saison im Unternehmen lebt

Awin zeigt, dass das Thema Diversität auch in der Affiliate-Branche ein wichtiges Thema ist. Die Priders – eine globale LGBTQIA+ Mitarbeitergruppe bei Awin – setzt sich für Vielfalt und Gleichberechtigung im Unternehmen ein. Seit ihrer Gründung diskutiert das 70-köpfige Team über die Herausforderungen der Pride-Bewegung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Diversität bei Awin stärker zu verankern. Das führte bereits zu ersten Erfolgen, wie dem Erschaffen eines privaten Transgender Safe Spaces für die Mitarbeiter*innen. Wir finden das ein cooles Projekt und sind gespannt, wie sich das Thema Diversität in der Affiliate-Branche weiterentwickelt!

Übrigens: Auch bei Projecter setzen wir uns agenturweit für Diversität ein, denn seit 2021 haben wir eine Taskforce für Antidiskriminierung und Diversität. Eine weitere Gruppe von Kolleg*innen hat sich außerdem zusammengesetzt und im Rahmen der Diversity Challenge von der Charta der Vielfalt eine Idee entwickelt, um Diversität im Unternehmen stärker zu verankern. Ob die Idee erfolgreich war, lest ihr in Kürze auf unserem Blog. Wie wird Diversität bei euch im Unternehmen gelebt? Wir freuen uns über einen Austausch dazu in den Kommentaren! Mehr über unsere Taskforce und die ersten Schritte zum Thema Diversität erfahrt ihr auf dem Projecter-Blog.

KI im Affiliate Marketing: eine Studie

Das Thema Künstliche Intelligenz begegnet uns auch in der Affiliate-Branche immer häufiger und gehörte laut Trend Report 2023 zu den wichtigsten Trends des Kanals. xpose360 ist dem Thema in einer Studie näher auf den Grund gegangen und untersuchte unter 120 Affiliate-Marketern, wie sich die Akzeptanz und Integration gegenüber KI im Affiliate Marketing verhält.

Dabei kam u. a. heraus, dass über 58 % der befragten Unternehmen KI-basierte Technologien und Tools insbesondere für die Content-Erstellung (64 %), die Akquise neuer Affiliates (36 %) und für Fraud-Detection (36 %) einsetzen. Trotz dessen, dass KI bereits gern im Affiliate-Marketing genutzt wird, ist vielen Marketern noch mulmig zu Mute bei dem Thema. Über die Hälfte äußern Bedenken gegenüber den ethischen Auswirkungen, Datenschutz-Themen, eventuell entstehenden Abhängigkeiten von KI-Tools und der Befürchtung vor Arbeitsplatzverlusten. Mehr zu den Studien-Ergebnissen lest ihr bei xpose360.

Impact.com launcht eine neue Plattform für Influencer

Impact.com/creator: So heißt die neue Influencer-Marketing-Plattform des führenden Partnermanagement-Plattformanbieters. Mit ihr soll es Werbetreibenden ermöglicht werden, Influencer-Marketing-Programme von A bis Z über eine einzige Benutzeroberfläche entdecken, erstellen, verwalten und skalieren zu können. Die neue Plattform für Influencer bringt Content Creator und Marken zusammen, führt zu neuen Kooperationsmöglichkeiten und schafft so einen Raum, in dem Partnerschaften mittels umfassender Leistungseinblicke optimiert werden können. Die weiteren Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten von Impact.com/creator findet ihr hier.

Ein Einblick in die neue Plattform (Quelle: Impact.com)

Langeweile während des Sommerlochs? Fünf Tipps von Benefits.me

Der Ventilator brummt vor sich hin, es herrscht Urlaubs-Saison und im Büro gähnende Leere – das Sommerloch ist da. Jedes Jahr wird es um die Sommermonate herum ruhiger hinsichtlich des sonst oft stressigen und vollgepackten Arbeitsalltages. Das kann unter anderem zu stockenden Arbeitsprozessen und gelangweilten Mitarbeiter*innen führen.

Der Publisher benefits.me hat deshalb fünf hilfreiche Tipps verfasst, um dem Sommerloch entgegenzuwirken und zählt u. a. interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten, Team-Building-Events und das Anpassen von Arbeitszeiten als sinnvolle Maßnahmen auf. Die Details findet ihr im Blogbeitrag.

COUPONS4U GmbH übernimmt Vchfy

Die COUPONS4U GmbH hat das hamburger SaaS-Startup vchfy übernommen. Seit 2018 ist es Aufgabe von vchfy, Gutscheinaktivitäten u. a. im Affiliate-Kanal besser zu steuern und deren Performance durch smarte Technologien zu verbessern.

Sowohl Torsten Latussek, Gründer und Geschäftsführer der COUPONS4U GmbH, als auch David Goy, Geschäftsführer und Gründer von vchfy, sehen die Übernahme als Chance, um ihre Produkte einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen und die Branche gemeinsam zu revolutionieren. Wir verfolgen die Entwicklungen weiterhin gespannt mit.

20 Jahre Adcell: Wir gratulieren!

Das vor kurzem mit dem 1. Platz in der Kategorie „Bestes Netzwerk“ bei den PerformixX Awards ausgezeichnete Netzwerk Adcell feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum! Wir gratulieren Adcell für das langjährige und erfolgreiche Bestehen und freuen uns über die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Herzlichen Glückwunsch!

Publisher

Der Spuk hat ein Ende: die Marke „Black Friday“ wird gelöscht

Nach jahrelangem Rechtsstreit atmet Blackfriday.de jetzt erleichtert auf. Der Grund: der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die umstrittene Marke „Black Friday“ endgültig aus dem deutschen Markenregister gelöscht werden muss. Der Publisher Blackfriday.de ging deshalb gegen die Marke vor, weil die Inhaberin*innen Unternehmen abmahnten, die die Bezeichnung „Black Friday“ in jeglichen Marketingaktivitäten verwendete und Lizenzgebühren einforderte. Mehr Infos dazu gibt es auf BlackFriday.de. Außerdem findet ihr eine Chronik zum Verlauf der Geschehnisse auf unserem Blog.

Merchants

Shoplazza und Awin kündigen Partnerschaft an

Shoplazza, eine E-Commerce-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Online-Shops zu erstellen und ihre Produkte oder Dienstleistungen online zu verkaufen, kündigte offiziell die Zusammenarbeit mit Awin an. Gemeinsam mit dem Netzwerk möchte Shoplazza seinen Händler*innen verbesserte Marketingmöglichkeiten bieten und die bisherigen Erfolge im E-Commerce weiter ausbauen. Die neue Partnerschaft bietet Lösungen für Advertiser, die ihre Online-Verkäufe optimieren und sich im globalen E-Commerce-Markt beweisen möchten. (Quelle: Shoplazza)

Ein neues Content-Angebot von DeutschlandCard

Die Mitglieder von DeutschlandCard können seit neustem auf eine Inspirations-Welt zugreifen – ein breites Content-Angebot, durch das ohne Einkäufe zu tätigen, Punkte gesammelt werden können. Gleichzeitig erhalten Partner*innen eine neue Plattform, auf der sie ihre Zielgruppe erreichen und die Kundenbindung stärken können.

Das Prinzip der Inspirations-Welt ist simpel und doch genial: Den Mitgliedern steht eine Vielzahl von Themen wie Tipps, Trends und News zur Verfügung. Durch das Lesen der Beiträge kann an Verlosungen teilgenommen werden, die beim Gewinn bis zu 1000 Punkte mehr im Score bedeuten. Advertiser wiederum können das neue Feature nutzen, um aktuelle Kampagnen und Angebote bei DeutschlandCard zu bewerben. Wir finden: Eine spannende Idee, die es vor allem Mitgliedern ermöglicht, auf eine einfache Art mehr Punkte zu sammeln, und Advertisern mehr Diversität an Platzierungsmöglichkeiten bietet.

Best Practice: Wie The Body Shop mit Student Price Card Student*innen in die Stores zieht

Die Kosmetikmarke The Body Shop hat in Zusammenarbeit mit Student Price Card (SPC) eine Online-to-Offline-Kampagne über das kanadische Partnerprogramm bei Awin gestartet. Das Ziel der Kampagne: den Kundenverkehr in den Einzelhandelsgeschäften zu steigern und eine langfristige Markenloyalität bei jungen Kund*innen aufzubauen.

Wie sah die Zusammenarbeit konkret aus? Über einen exklusiven Aktionscode wurde den SPS-Nutzer*innen über die App ein Rabatt von The Body Shop zur Verfügung gestellt. Um zu verhindern, dass der Code an ungewünschte Zielgruppen gelangt, konnte der Code nur durch das Vorzeigen aktiviert werden. Das Vorgehen konnte die Performance exakt gemessen und identifiziert werden, welche SPC-Nutzer*innen im Store einkauften. Mit über 70.000 Euro Umsatz im Einzelhandel von The Body Shop zeigt dieser Best Case, dass Affiliates mit gezielten Kampagnen auch im Offline-Business wertvolle Partner*innen sein können.

Events

Lust auf einen Besuch in Leipzig?

Am 24. August 2023 freuen wir uns besonders auf den Affiliate-Stammtisch in unserer Heimatstadt! Hier stecken wir als Hauptsponsor der Veranstaltung mitten in den Vorbereitungen und halten noch einige Überraschungen unter Verschluss. Ihr wollt dabei sein? Dann wendet euch bei Ticketanfragen gerne direkt an unser Team Lead Affiliate Marketing Robert. Stay tuned!