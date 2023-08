Theorie ist schön und gut, aber was wirklich zählt, ist die Anwendung in der Praxis. Bei der SMX Advanced Europe geht es nicht nur um abstrakte Konzepte oder unerreichbare Ideale. Hier bekommt ihr auf echten Erfahrungen beruhende Tipps und Techniken an die Hand, die ihr unmittelbar in eurem Alltag einsetzen könnt. Ob es darum geht, Traffic zu steigern oder Conversions zu erhöhen – aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass die Konferenz praxisnahe Inhalte mit wirklichem Mehrwert bietet. In unserem Recap von der SMX Advanced 2022 bekommt ihr etwas genauere Einblicke in die Themen, die wir am spannendsten fanden.