Oft nicht im Fokus, aber dennoch wesentlich, um im vierten Quartal rund um Black Friday, Weihnachten & Co. erfolgreich zu sein: die Qualität der Produktdaten für euren Online-Shop ist für den Erfolg eurer Marketingmaßnahmen entscheidend. Aber warum genau ist das eigentlich so? Das haben wir unseren Kollegen Robert Kunze, Senior Specialist SEA & Feed Management bei Projecter, in einem Kurzinterview gefragt.