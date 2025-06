Google erfindet sich mit (oder wegen?) KI neu und stellt mit AI Overviews und dem AI Mode auch das Such- und Kaufverhalten auf den Kopf. Gleichzeitig wird es spannend, wie sich ChatGPTs Feed-basierte Produktsuche langfristig auf das bisherige Google-Shopping-Monopol im E-Commerce auswirkt. Wir gehen zu dem Thema jedenfalls nächste Woche live – meldet euch doch jetzt schon mal zum Webinar an.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem …

🍎 warum Apples beste Zeiten (vielleicht) vorbei sind,

🤖 welchen Milliarden-Deal Meta eingehen will,

🤬 worum es bei Musk vs. Trump ging (ganz kurz, versprochen).

Entwicklungen & Trends

10 Milliarden Gründe für KI: OpenAI auf Wachstumskurs

OpenAI strebt für 2025 laut CNBC einen Annual Recurring Revenue (ARR) von rund 10 Milliarden US-Dollar an. Die Zahl steht nicht für tatsächlichen Umsatz, sondern für laufende Abo-Einnahmen hochgerechnet aufs Jahr – ein typischer KPI aus dem SaaS-Bereich, der zeigt: OpenAI hat sich mit ChatGPT zu einem festen Bestandteil in der Business-Welt etabliert.

2024 lag die Zahl noch bei 5,5 Milliarden – immerhin steigen die Einnahmen also genauso rasant wie die Kosten, denn im gleichen Jahr machte OpenAI 5 Mrd. Dollar Verlust. Bis 2029 strebt das Unternehmen laut Insider-Informationen einen jährlichen Umsatz von 125 Mrd. Dollar an: ambitioniert, aber nicht unmöglich.

Apropos OpenAI: wie wär’s mit unserem Webinar zum aktuell heißesten Online-Marketing-Thema?

Mit der Einführung von AI Overviews und dem AI Mode (aktuell zunächst in den USA ausgerollt) steuert Google auf eine Phase zu, in der klassische Anzeigenplätze, organische Ergebnisse und selbst der Checkout-Prozess neu gedacht werden. Gleichzeitig greift ChatGPT mit Feed-basierter Produktsuche das bisherige Google-Shopping-Monopol im E-Commerce direkt an.

In unserem Webinar am kommenden Dienstag, den 16. Juni, analysiert unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg gemeinsam mit Team Lead SEA Laura Nelle und Team Lead SEO & Content Marketing Michael Brumm:

🤖 Wie Google mit AI Overviews sein eigenes Anzeigenmodell kannibalisiert, um im KI-Wettbewerb zu bestehen.

💻 Welche Veränderungen die Einführung von Ads in AI Overviews und AI Mode mit sich bringt – insbesondere für Top-Funnel-Kampagnen, Produktfeeds und Markenkommunikation.

🛍️ Ob und wie E-Commerce-Anbieter künftig über ChatGPT neue Zielgruppen erreichen können – und welche Rolle strukturierte Daten, Feeds und Performance Max spielen werden.

Das Webinar richtet sich an Entscheider*innen und Online Marketer, die eine strategische Einordnung für ihren Onlineshop brauchen – jetzt kostenfrei anmelden, um rechtzeitig die Weichen für euer Onlinebusiness zu stellen!

Siri, warum bist du immer noch so 2017?

Apples diesjährige Entwicklerkonferenz (WWDC) wurde überwiegend als „underwhelming“ oder sogar „a dud“ bezeichnet, besonders in Hinblick auf größere KI-Innovationen. Statt bahnbrechender Neuerungen präsentierte Apple lediglich inkrementelle Updates wie das neue „Liquid Glass“-Interface und Basisfunktionen für Live-Übersetzung und Bildanalyse. Die mit Spannung erwartete, KI-gestützte Neugestaltung von Siri wurde auf frühestens 2026 vertagt – ein Zug, der allein einen Kursrutsch von rund 1,2 % bzw. ein Minus von 75 Mrd USD Marktkapitalisierung auslöste.

Analyst*innen üben Kritik an Apples vorsichtiger Strategie: Während Microsoft, Google & Co. mit KI-Innovationen vorpreschen, setzt Apple weiterhin auf Privacy-on-Device und abgewandelte Standardlösungen. Others might say: Bislang dürften Konsument*innen noch nicht alleine wegen der KI-Features ein Smartphone auswählen, so dass Apple in seinem Kernmarkt noch Zeit hat. Vielleicht kommt dann 2026 doch die bahnbrechende, stabile, alles verändernde Lösung? Weitere Analysen gibt es z. B. von Sascha Pallenberg auf YouTube und beim Social Media Watchblog..

Superintelligenz für Meta durch Milliarden für Scale AIs Datenmacht?

Meta plant eine Mega-Beteiligung von rund 14,8 Milliarden US-Dollar an Scale AI – ein Anteil von etwa 49 %. Scale AI ist ein Spezialist für annotierte Trainingsdaten, die essenziell für leistungsfähige KI-Modelle sind. Im Gespräch ist zudem, dass Scale AI-CEO Alexandr Wang ein neues „Superintelligence“-Team bei Meta leitet.

Hintergrund ist Metas Wunsch, im KI-Wettrennen aufzuholen, nachdem eigene Modelle wie Llama 4 und das ambitionierte „Behemoth“-Projekt enttäuschten. Der Deal ist streng genommen eine große strategische Wette, die Meta Zugang zu Scales Daten-Pipeline verschafft – ein entscheidender Hebel für bessere KI-Performance.

Musk vs. Trump und die Welt schaut zu

Was als politische Kritik begann, eskalierte letzte Woche schnell zum offenen Schlagabtausch auf den Social-Media-Plattformen: Elon Musk nannte Präsident Trumps Steuerpläne „eine widerliche Abscheulichkeit“ und streute Andeutungen über dessen Epstein-Verbindungen. Trump reagierte mit der Drohung, Musk staatliche Förderungen zu entziehen, und erklärte das Verhältnis zu seinem ehemals so eng Verbündeten öffentlich für beendet.

Mittlerweile versucht Musk die Rolle rückwärts, spricht von „überzogenen Aussagen“ und zeigt öffentlich Reue. Ob das den Bruch kitten kann, bleibt offen – wir warten die politischen und wirtschaftlichen Folgen ab und schauen uns derweil auf den Nachrichtenplattformen um, die virale Memes zum Streit gesammelt haben.

Meme der Woche

Man muss es wohl einfach mit Humor nehmen: Wenn zwei der mächtigsten Männer der Welt sich öffentlich streiten, hat das massig Meme-Potenzial. Forbes und weitere Nachrichtenplattformen haben ganze Sammlungen davon veröffentlicht.

Eines der viralen Memes zum Streit von Musk und Trump (Quelle: Forbes)

Social Ads

Kampagne gefällig? Meta sagt: Gib uns Geld, wir regeln das

Meta plant bis Ende 2026, die vollständige Erstellung und Ausspielung von Werbeanzeigen per KI zu ermöglichen: Marken sollen nur noch ein Produktbild und ein Budget hochladen, den Rest übernehmen KI-Modelle, die automatisch Bilder, Videos, Text und Zielgruppenansprache generieren. Damit soll es vor allem KMUs noch leichter gemacht werden, auf Meta Werbung zu schalten. Dabei sollen Agenturen ein Stück weit überflüssig gemacht werden. Inwiefern diese automatisierten Prozesse dann wirklich ohne fachlichen und menschlichen Einfluss funktionieren, bleibt abzuwarten (heißt, wir sind skeptisch).

Social Media

Gute Wachstumsprognosen für den deutschen Social-Commerce-Markt

Der deutsche Markt für Social Commerce wächst laut aktuellen Prognosen um 8,8 % pro Jahr und soll 2025 ein Volumen von rund 6,2 Mrd. USD erreichen. Getrieben wird dieser Trend vor allem durch E‑Commerce‑Marktplätze, den Re-Commerce-Boom sowie neue Social-Shopping-Features auf Plattformen wie Instagram, TikTok und Pinterest.

Gute Aussichten für Marken „Für Marken im D2C‑Umfeld bietet sich hier eine enorme Chance: Wer Videoformate, Influencer-Kooperationen und nativen Social Content klug einsetzt, kann Sichtbarkeit und Kaufabschlüsse direkt in den sozialen Netzwerken massiv steigern. Da das Thema im internationalen Vergleich u. a. durch regulatorische Hürden noch deutlich mehr Wachstumspotenzial hat, lohnt es sich in jedem Fall, hier jetzt tiefer einzusteigen.“ Unsere CEO Katja von der Burg teilt unseren Projecter Weekly Newsletter auch auf LinkedIn – jetzt anmelden.

Lesetipp

Falls ihr noch ein paar Minuten übrig habt …

Was große KI-Modelle wirklich an Energie kosten, welche Auswirkungen auf Klima und Infrastruktur sie haben und mit welchen technischen und strategischen Lösungen Fortschritte möglich sind: das lest ihr im Newsletter-Special

„Klimakiller KI“ des Social Media Watchblogs.